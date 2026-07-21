Pronto Soccorso di Rimini, apre la nuova sala d’attesa: 40 posti in più per migliorare l’accoglienza dei pazienti

Ampliare gli spazi, migliorando così anche i percorsi per renderli più accoglienti per i pazienti e più confacenti alle fasi della cura, a supporto del lavoro di medici, infermieri e di tutto il personale. E’ il principale obiettivo dei lavori di ampliamento del Pronto Soccorso di Rimini, il cui primo passo si concretizza oggi con l’apertura della nuova sala d’attesa collocata a fianco dell’attuale ingresso pedonale.

Si tratta di una struttura prefabbricata di poco meno di 50 metri quadrati, dotata di 40 posti a sedere. Un intervento (importo dei lavori 147.500 euro) finalizzato alla creazione di uno spazio confortevole, sicuro e accessibile per l'utenza, che risponde a un bisogno concreto individuato dall’Azienda Sanitaria, ovvero la necessità di realizzare un ampliamento dell’attuale sala d’attesa interna al Pronto Soccorso.

Il considerevole afflusso di persone e la conseguente esigenza di migliorare la qualità dell’accoglienza rendevano indispensabile la creazione di un ambiente più ampio, funzionale e adeguato agli standard di comfort e sicurezza richiesti. Dunque non solo una maggiore capienza, ma anche la volontà di offrire un ambiente accessibile a tutti e capace di rispondere alle diverse esigenze dell’utenza, in cui sia piacevole sostare durante l’attesa grazie a soluzioni progettuali che favoriscono l’accoglienza, il benessere e la serenità delle persone, valori che l’Azienda Sanitaria intende promuovere, migliorando in modo concreto la qualità dell’esperienza dei pazienti e delle loro famiglie.

Proprio per tale ragione per realizzare questo primo ampliamento, ritenuto prioritario, si è scelto di utilizzare spazi che in un primo momento erano stati destinati ad altri servizi.

Nuovi spazi che si inseriscono infatti in una serie di interventi di potenziamento previsti dall'Ausl della Romagna, anche nel quadro delle risposte e impegni assunti con il personale e le istituzioni locali, in particolare anche in termini di sicurezza, in considerazione dell’elevato numero di accessi che il servizio si trova a dover gestire, nel periodo estivo ma non solo, così da prevenire eventuali situazioni di criticità.