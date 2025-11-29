Il palco della cineteca comunale di Rimini domenica 30 novembre alle 17 ospiterà Lorenza Ghinelli, Silvia Bottani e Alessia Canducci

Proseguono alla Biblioteca Gambalunga gli incontri di “Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri”, la rassegna di lezioni magistrali e presentazioni di libri dedicata alla comprensione del mondo contemporaneo, quest’anno dedicata alle “Forme della libertà”.

Il palco della cineteca comunale di Rimini domenica 30 novembre alle 17 ospiterà Lorenza Ghinelli, Silvia Bottani e Alessia Canducci, autrici ed interpreti di un reading letterario dal titolo “Libere voci”.

Libere voci è un reading nato da una domanda condivisa: cosa significa davvero libertà? È una parola immensa, spesso fraintesa o strumentalizzata, che le autrici hanno voluto interrogare muovendosi tra le pagine di chi, in momenti storici e luoghi diversi, ha posto la libertà al centro della propria esistenza. Da Simone Weil a Maya Angelou, le parole di scrittrici, filosofe, attiviste e artiste si intrecciano alle riflessioni personali delle autrici, diventando la bussola in una contemporaneità burrascosa in cui è urgente riscoprire il senso autentico di una condizione che chiede di essere continuamente vegliata e accudita - per chi la vive - e rivendicata, per i molti che ancora anelano a raggiungerla.

Lorenza Ghinelli è autrice di vari romanzi editi in Italia e all’estero. Soggettista e sceneggiatrice, ha diretto il Master biennale in Tecniche della narrazione della Scuola Holden in cui oggi insegna. Insieme a Silvia Bottani è cofounder di Testarde.

Silvia Bottani è autrice, giornalista culturale e insegnante. Scrive di arte contemporanea per il Corriere della Sera e collabora con numerose riviste. Da qualche anno ha esordito anche come romanziera. Insieme a Lorenza Ghinelli ha fondato Testarde - Studio associato indocile.

Alessia Canducci è attrice professionista e mette gli strumenti del teatro al servizio della lettura, per far venire a tutti voglia di leggere. Realizza spettacoli, letture sceniche, audiolibri, podcast e video letture, laboratori di lettura e corsi di formazione per tutti, in particolare per bambini e ragazzi.

L' Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.