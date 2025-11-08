Proseguono i lavori per la voragine che si è aperta a Ponte Verucchio. Le indicazioni per la circolazione

Non è ancora chiaro quando termineranno i lavori

Proseguono senza sosta i lavori di ripristino su Via Ponte a Ponte Verucchio, chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia a seguito della grossa voragine apertasi ieri sera per un cedimento della sede stradale dovuto a infiltrazioni fognarie.

Gli operai di Hera hanno lavorato tutta la notte e continuano l'intervento anche nella giornata di oggi, sabato 8 novembre, per risolvere l'emergenza. Al momento, tuttavia, non è ancora possibile stimare i tempi necessari per la completa riapertura della circolazione.

Si specifica che la chiusura della Via Ponte riguarda il tratto che parte all'altezza del cartello di Ponte Verucchio. Venendo da Rimini il Ponte rimane regolarmente percorribile. Fortunatamente, la posizione della voragine, situata tra due agglomerati di case, non ha causato l'isolamento di alcuna abitazione, garantendo l'accesso ai residenti.

Per chi proviene da Novafeltria in direzione Rimini: Ponte Verucchio, Poggio Torriana, Poggio Berni e Santarcangelo sono raggiungibili tramite via Budrio, all'altezza del Centro Pio Manzù.

Strada chiusa anche per chi proviene da Santarcangelo in direzione Novafeltria.