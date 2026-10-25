Sicurezza, controlli straordinari Proteste del movimento 17 ottobre: a Rimini nessuna manifestazione, ma controlli intensificati

Identificate 100 persone

Anche a Rimini è stata alta l'allerta per le forze dell'ordine, in considerazione delle manifestazioni di protesta organizzate in Italia dal movimento 17 ottobre. A Rimini non erano state preannunciate analoghe iniziative, né ci sono stati gruppi di persone che si sono mobilitate senza preavviso. Ma i controlli di Polizia e Carabinieri sono stati intensificati, in particolar modo in zona centro storico, nei pressi dei centri commerciali e in zona stazione. Identificate 100 persone, di cui circa la metà minorenni, senza che si siano registrate problematiche di alcun tipo o soggetti denunciati. Tutto normale, sotto il profilo dei flussi di passeggeri, alla stazione ferroviaria. "I risultati positivi riscontrati testimoniano come sia sempre fondamentale la collaborazione reciproca tra le istituzioni e la cittadinanza, un valore saldo e distintivo che caratterizza da sempre la città di Rimini", le parole del Questore in una nota.