Protezione civile: riunita la conferenza dei Sindaci sul sistema di allertamento locale

Si è svolta questa mattina in sala Marvelli, convocata dal presidente Sadegholvaad, l’annuale Conferenza dei Sindaci aderenti alla convenzione per la gestione in forma associata del servizio di allertamento locale di protezione civile (Ufficio Unico del Sistema di Allertamento - UUSA), estesa agli Enti e Comandi del sistema provinciale di protezione civile e della Repubblica di San Marino.

Nel corso della riunione è stata illustrata la relazione sull’attività UUSA svolta nel 2025 e sono stati approvati il rendiconto consuntivo 2025 e il bilancio preventivo 2026.

Altri punti discussi, la proposta di programma di lavoro annuale, con un focus sulla sperimentazione della rete di monitoraggio IoT e sul test di utilizzo del sistema di allertamento locale, Alert System, ormai acquisito dalla maggioranza dei Comuni del territorio provinciale.