Prova a rubare scooter in via Euterpe, cittadina lo scopre e chiama i Carabinieri

Il giovane, 22 anni, è stato così arrestato

Un 22enne italiano, originario del novarese, è stato arrestato ieri pomeriggio (martedì 19 agosto) per l'ipotesi di reato di furto aggravato. Il giovane è stato notato da una cittadina, che ha allertato il 112, mentre cercava di rubare uno scooter Scarabeo parcheggiato in via Euterpe. Come ricostruito dai Carabinieri, intervenuti sul posto, il 22enne aveva forzato il cilindretto bloccasterzo e collegato i fili per l'accensione. Una volta arrivata la pattuglia sul posto, non ha opposto resistenza all'arresto.