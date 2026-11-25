Bocciata la legge Delrio Province, Sadegholvaad apre al ritorno dell’elezione diretta: "Ma servono competenze e risorse"

Il presidente della Provincia di Rimini favorevole alla riforma, ma chiede riordino istituzionale

Il governo valuta il ritorno all'elezione diretta dei Presidenti delle Province. Jamil Sadegholvaad, attuale presidente della Provincia di Rimini, è d'accordo ma solo se la riforma sarà accompagnata "da un profondo riordino istituzionale che restituisca a questi Enti competenze, strutture amministrative adeguate e risorse economiche". La riforma Delrio, riconosce Sadegholvaad, fu assunta "in modo bipartisan sulla scorta di un mero principio demagogico", togliendo all'ente il ruolo fondamentale "di coordinamento di politiche e interventi sovracomunali" e di sostegno "delle difficoltà e le fragilità soprattutto dei piccoli Comuni, alle prese con scarse risorse e ancora più scarso personale".

"Certe difficoltà nel ragionare in maniera coordinata su tematiche amministrative generali, che poi si traducono in vantaggi o svantaggi concreti per le comunità locali, si sono accentuate proprio con il passaggio delle province ad Enti di secondo livello: è un ruolo collante che non è stato surrogato, in primis dai partiti", evidenzia Sadegholvaad, che chiosa: "La notizia del ritorno all'elezione diretta delle Province, che dovrebbe essere ufficializzata oggi durante il Consiglio dei Ministri, va accolta con favore se porta con sé un vero e convinto ritorno agli Enti provinciali prima della rivoluzione, che erano utili, anzi indispensabili soprattutto alle realtà comunali più fragili".