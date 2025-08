Punk in Riviera, 10 anni di Bay Fest: Turbonegro e Refused arrivano a Bellaria Igea Marina

A completare la lineup ci saranno nomi di spicco della scena punk internazionale

È stato completato il cartellone del Bay Fest 2025, il festival punk rock di riferimento in Italia, in programma dall'8 al 10 agosto al Beky Bay di Bellaria Igea Marina.

I due headliner saranno i leggendari Refused, attesi per l’unica e ultima data italiana del loro tour d’addio, e i norvegesi Turbonegro, che insieme guideranno un’edizione speciale, quella del decennale. A completare la lineup ci saranno nomi di spicco della scena punk internazionale come Madball, Cockney Rejects, GOB, Codefendants, The Drowns, Grade 2, Doc Rotten, The Last Gang e Jaguero. A loro si affiancheranno tre band emergenti selezionate tramite l’annuale contest del festival: Honey, Godin Hill & The Pressed Bills e WEL!

Nato nel 2015 dalla collaborazione tra Hub Music Factory e Lp Rock Events, il Bay Fest si è affermato nel tempo come una delle più importanti rassegne punk rock d’Europa, capace di attrarre migliaia di appassionati dall’Italia e dall’estero.

I biglietti e gli abbonamenti per l’edizione 2025 sono già disponibili su Ticketmaster.