Promozione Girone D: Diegaro show, rimontate due reti dalla capolista Savignanese

La Savignanese, che deve ancora scontare il turno di riposo, ha 2 punti di vantaggio sul Misano

A cura di Riccardo Giannini

Nella 15esima giornata del girone D di Promozione, colpo del Diegaro che rimonta due reti alla capolista Savignanese. Scarponi firma una doppietta e lascia la Savignanese a 31 punti, a +2 sul Misano (ma i misanesi hanno scontato oggi il turno di riposo), a +5 sul Bakia, sconfitto 3-0 dalla Reno, e a + 7 su quattro squadre: Cervia e Novafeltria (che dovranno recuperare lo scontro diretto rinviato per maltempo), Stella e Riccione. I riccionesi hanno espugnato 3-1 il campo del Gambettola, con le reti di Diop, Matteoni e Bellavista. Il Bellariva esce indenne dalla trasferta sul campo del San Pietro in Vincoli (0-0), mentre nell'anticipo brutta sconfitta del Bellaria, che subisce 5 reti dal Civitella.

Diegaro - Savignanese 3-2

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Fiumi, Guarino (30' st Torelli), Donati, Tamburini, Baldinini, Scarponi, Casalboni (6' st Ensini), Bonandi (6' st Pasini), Mazzuoli. A disp.: Barducci, Giacalone, Frosio, Giorgini, Maiolani, Savini. All.: Giorgi.

SAVIGNANESE: Forti, Alberighi (45' st Bernardi), Mazza, Nicolini, Tisselli, Lombardi, Altieri, Possenti, Angeli, Gravina (34' st Angelini), Paganini (25 st Galassi). A disp.: Zannoni, Scarponi, Pianini, Ridolfi, Magnani, Bullini. All.: Zagnoli.

ARBITRO: Raule di Bologna.

RETI: 31' pt Tisselli, 45' pt Altieri, 12' st Mazzuoli, 20' st e 42' st Scarponi.

AMMONITI: Fiumi, Scarponi, Lombardi, Alberighi, Paganini, Pasini.

Stella - Novafeltria 0-0

STELLA: Temeroli, Maioli, Zavaglia, Belicchi, Cicchetti (42' st Belletti), Alvisi, Berardi (10' st Greppi), Bartolani, Fantini, Ulloa Brito (45' st Cristiani), Gabrielli (33' st Guidomei). A disp.: Ferri, Bacchini, Celli, Baschetti, Foschi. All.: Bianchi.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani (40' st T.Pavani), Nucci, Renzi, Giacobbi, Giorgini (45' st Semprini), Castellani, Canini (49' st Tamagnini), Frihat (22' st Camara), Galli (11' st Astolfi). A disp.: Tani, Paesini, Ciccioni. All.: Mancini.

ARBITRO: Visani di Faenza.

AMMONITI: Frihat, Giacobbi, Cicchetti, Renzi.

Gambettola - Riccione 1-3

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi (30' st Loreto), Raimondi, Diedhiou, Cicognani, Beaulardi, Rushiti, Pertutti, Chiaruzzi (44' st Dhepa), Longobardi (35' st Falaschi), Orioli (15' st Gessi). A disp.: Smeraldi, Zannoli, Piraccini, Turci, Mustafa. All.: Rossi.

RICCIONE: A.Mugellesi, Difino, Giunchi, Manfroni, Matteoni, Mussoni, Serafini, Diop (21' st Tonini), Pasolini (33' st Ambrosini), Cremonini (47' st Polverelli), Pierri (33' st Bellavista). A disp.: Beoli, Labudiak, Fraternali, Greco, Groppi. All.: G.Mugellesi.

ARBITRO: Nid Bella di Bologna.

RETI: 2' pt Diop, 4' st Matteoni, 35' st Bellavista, 45' st Gessi.

AMMONITI: Beaulardi, Chiaruzzi, Longobardi, Pierri.

ESPULSI: 25' st Rossi (all. Gambettola).

Spiv - Bellariva 0-0

SPIV: Baldassarri, Maretti (23' pt Gollinucci), Montanari Gatti, Lombardi, Zoli, Agostini, Borgini, Gambini (26' st Tombetti), Montemaggi (37' st Luzi), Casadio, Otoe (21' st Cozzino). a disp.: Santillo, Brandolini, Manfredi, Castagnoli, Zoffoli. All.: Biserni.

BELLARIVA: Starna, Zighetti, Bordoni, Zamagni, Cruz, Tonini, Magrotti (25' st Russo), Medi, Piastra (40' st Rattini), Gennari (33' st F.Ronci), Berlini (16' st Bargelli). A disp.: Fontana, Fabbri, S.Ronci, Fini, Marchionna. All.: D.Morolli.

ARBITRO: Tirri di Ferrara.

AMMONITI: Piastra, Magrotti, Montemaggi, Zamagni, Montanari Gatti.

ESPULSI: 42' st Cozzino.

Altre gare

Bagncavallo - Classe 0-1 (23' st Scoglio)

Cervia - Roncofreddo 1-1 (21' pt Melandri, 41' st Collini)

Reno - Bakia 3-0 (4' pt Quarta, 4' st De Rose, 45' st Muratori)

Anticipo

Bellaria - Civitella 0-5

BELLARIA: Tosi, Pasolini, Kasalla (13' st Grossi), Facondini, Carbonara (1' st D'Orsi), Zamagni, Caverzan (23' st Conti), Casali (1' st Zarrelli), Vitali, Loi, Falchero (1' st Muci). A disp.: Malerba, Cristiani, Zanotti. All.: D.Caverzan.

CIVITELLA: Ballestri, Gregori, Facciani, Poggi, Ricci, Bergamaschi, Bastianelli (30' st Biondini), Rabiti (37' st Nannetti), Fazzini (5' st Ruscelli), Monti (39' st Tshomi), De Pascalis. A disp.: Vestrucci, Giulianini, Olivucci, Chiarini. All.: Gardini.

ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

RETI: 4' Monti, 27' pt Poggi, 40' pt Gregori, 22' st Ruscelli, 47' st Gregori.

AMMONITI: Facondini, Fazzini.

ESPULSI: Zamagni, De Pascalis.

Riposa: Misano

Classifica

Savignanese 31, Misano 29; Bakia 26, Cervia, Novafeltria, Riccione e Stella 24; Diegaro 22, Spiv 20, Roncofreddo 19, Gambettola, Civitella 15; Reno 13, Bellaria Igea Marina 11, Classe 10; Bellariva 9, Bagnacavallo 7.