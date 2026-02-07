Quale futuro per il centro di Novafeltria? Incontro in Municipio, cittadini invitati a fare proposte

Le proposte migliori saranno recepite e per realizzarle si cercheranno finanziamenti

Il Comune di Novafeltria organizza un incontro partecipativo per raccogliere idee e proposte finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione del centro storico punto nevralgico dell’assetto urbano anche a seguito della interdizione al centro storico degli autobus.

"Questo metodo di lavoro, già seguito per i principali progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana volti a migliorare la qualità e fruibilità degli spazi aggregativi è quello più adatto per coinvolgere la cittadinanza, come anche previsto dalla legge regionale 15/2018", commenta l'amministrazione comunale.

L’incontro si svolgerà il giorno venerdì 27 febbraio alle ore 20.30 presso il municipio di Novafeltria e ha l'obiettivo, evidenzia l'amministrazione comunale, "di coinvolgere i cittadini nel processo di pianificazione e riqualificazione dell’area in oggetto volto a ricucire il tessuto urbano e realizzare l'integrazione funzionale ed estetica delle varie componenti già esistenti nell’area per un miglioramento complessivo dell'immagine e della funzionalità della piazza e centro storico".

Le varie proposte dovranno individuare soluzioni rispetto alla viabilità in entrata e in uscita dal centro storico "che risultino funzionali, ma anche compatibili con le esigenze dei residenti senza dimenticare che le piazze dovranno continuare ad essere luogo di mercati, di svolgimento di manifestazioni, di relazione dei cittadini, di sosta delle auto e favorire la fruizione dei negozi, banche, servizi". Inoltre potranno "valorizzare le aree prospicienti le attività commerciali, in grado di rendere la piazza più viva ed attraente nei confronti di nuovi investimenti privati".

"I vari suggerimenti dovranno armonizzarsi e dare continuità ai progetti di riqualificazione e valorizzazione già avviati da questa Amministrazione sul nuovo Terminal Autobus e palazzo della stazione, su palazzo Lombardini quale casa della musica e della cultura, palazzo dell’Anagrafe quale presidio di ricerca, nuovo Polo Sportivo e Ricreativo nell’ex campo da calcio, interventi di riqualificazione della Biblioteca Comunale e del Centro Ex Sip"; argomenta l'amministrazione comunale.

Durante l’incontro verranno discusse e raccolte le idee di valorizzazione dell’area che saranno vagliate da una apposita commissione e riproposte alla cittadinanza al fine di individuare la proposta migliore che servirà di base per il progetto definitivo sul quale ricercare i finanziamenti.

L'incontro è aperto a tutti i cittadini, agli studenti, alle associazioni locali, ai professionisti e a tutti gli interessati. Per partecipare, è sufficiente presentarsi all'incontro. Non è necessaria la prenotazione.