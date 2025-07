Qualità acque, due aree di Bellaria fuori dai limiti: scattano divieti temporanei

Il campionamento delle acque marine ha confermato parametri nella norma in 93 località, su 98, della costa dell'Emilia-Romagna

Il campionamento delle acque marine, previsto dal calendario della stagione balneare ed effettuato il 30 giugno nei 98 punti della riviera, ha confermato parametri nella norma in 93 località della costa dell'Emilia-Romagna.

In 5 casi (per lo più in tratti a ridosso di foci di fiumi) sono stati registrati superamenti dei valori soglia: 2 in provincia di Ravenna (Lido di Classe-100m N Foce Fiume Savio e Lido di Savio Sud), 1 in provincia di Forlì-Cesena (Savignano) e 2 in provincia di Rimini (Bellaria Foce Vena 2 e Bellaria Foce Uso 100 m N).

Per questi tratti di mare verranno emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste, che solitamente avviene in breve tempo, e i campionamenti saranno ripetuti (già dalla giornata di martedì 1 luglio) fino a quando i parametri non risulteranno conformi.