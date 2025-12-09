Quando chi cura, ha bisogno di cura: a Rimini nasce “Sostenere chi sostiene”

Un progetto di supporto per i caregivers del Nodo Territoriale 11 Marecchiese

Il Nodo Territoriale 11 Marecchiese di Rimini lancia "Sostenere chi sostiene", un'innovativa progettualità di benessere di comunità rivolta ai caregivers e a tutti coloro che assistono quotidianamente persone care in condizioni di salute precaria, non autosufficienti o in difficoltà. L'iniziativa prevede un ciclo di incontri psicoeducativi gratuiti che partiranno tra fine gennaio e inizio febbraio 2026, con l'obiettivo di offrire strumenti concreti e supporto emotivo a chi vive la delicata esperienza della cura.

Il progetto, spiega l'amministrazione comunale, "nasce dalla consapevolezza che prendersi cura di un familiare fragile comporta non solo impegno fisico, ma anche un carico emotivo e psicologico significativo. Per questo gli operatori del Nodo hanno ideato un percorso articolato che vedrà la partecipazione di un'équipe multidisciplinare composta da psicologi di comunità, infermieri di famiglia e comunità, assistenti sociali, operatori socio sanitari e operatrici di microzona, in stretta collaborazione con le realtà territoriali già attive".

Ogni incontro del ciclo sarà dedicato a un tema specifico, approfondito con il professionista di riferimento. Si parlerà delle emozioni e degli aspetti psicologici legati alla cura, di come attivare ausili e accedere ai servizi disponibili, delle procedure per richiedere l'amministratore di sostegno, fino alla conoscenza di persone e realtà che possano alleggerire il peso della rete di supporto familiare.

Prima di avviare il ciclo vero e proprio, il Nodo Marecchiese organizza un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza. L'appuntamento è fissato per il 16 dicembre, dalle 16.30 alle 18.00, presso la sala polivalente del Nodo in Via Perticara 11. Sarà, spiegano da palazzo Garampi, "un'occasione di confronto diretto tra servizi e comunità, in cui presentare il progetto ma soprattutto ascoltare i bisogni reali dei cittadini, raccogliere suggerimenti su quali aspetti approfondire e co-costruire insieme un percorso davvero utile e rispondente alle necessità del territorio".

L'invito a partecipare è rivolto non solo ai potenziali beneficiari degli incontri, ma anche a enti, associazioni e a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di assistenza e cura nelle loro attività quotidiane. L'obiettivo è costruire insieme salute e benessere di comunità, partendo dall'ascolto e dalla partecipazione attiva dei cittadini.