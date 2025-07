Quando la storia ti guarda negli occhi | La Rocca di Vignola e la sua misteriosa vicenda

Scopri la Rocca di Vignola: da baluardo medievale a dimora rinascimentale, 5 piani, sale affrescate, eventi e misteri locali.

Nel cuore di Vignola (MO), a ridosso delle prime colline modenesi, svetta imponente la Rocca di Vignola, anche detta “dei Contrari”: un simbolo del passato medievale, riconvertito in sontuosa residenza signorile dagli Este e dalla famiglia Contrari, per poi rinascere come centro culturale contemporaneo. Ogni pietra racconta secoli di storia, trame politiche e artisti—testimonianze che ancora oggi incantano chi la visita.

Dalla fortificazione medievale alla dimora rinascimentale

Le prime strutture emergono già attorno all’800 come presidio difensivo contro invasioni barbariche, mentre un documento del 936 conferma l’esistenza della fortificazione sotto il vescovo di Modena. Nel 1178 compare ufficialmente la Rocca, con consistenti rimaneggiamenti fino al XV secolo adiacenti all’avvento degli Este, che nel 1401 cedettero la fortezza a Uguccione dei Contrari, rendendola una sontuosa dimora nobiliare. I Contrari integrarono elementi gotici e rinascimentali, tra cui le sale affrescate e la Cappella, arricchita da decorazioni tardogotiche del Maestro di Vignola, autentico gioiello architettonico.

Negli ultimi secoli la Rocca ha ospitato istituzioni locali fino al XIX‑XX secolo, quando divenne proprietà della Cassa di Risparmio di Vignola. Nel 1998 la Fondazione di Vignola la rese fruibile al pubblico, restaurando le volte sotterranee e le straordinarie sale nobili: Sale dei Grassoni, Leoni, Colombe, Dame, Stemmi, e lo Studio di Uguccione. Oggi è una straordinaria struttura multi‑piano su cinque livelli, con ambienti che uniscono storia, arte e funzionalità contemporanea .

Un’esperienza tra arte, eventi e belvedere

La Rocca si visita con audioguida inclusa (biglietto intero €10, ridotto €6), percorrendo il cortile interno, le sale al piano terra, quelle del primo piano e la Cappella Contrari; i camminamenti e le torri sono accessibili solo su prenotazione e visita guidata. L’itinerario attraversa sotterranei, cucine, sale affrescate e librerie nobili, col supporto di guide esperte che ne svelano ogni segreto .

Numerose le iniziative: dalle visite teatralizzate (“Viaggio nel mistero delle pietre”, “Storie di Corte”) a concerti, esposizioni d’arte, eventi enogastronomici e matrimoni esclusivi. Organizzatori e gruppi privati possono prenotare eventi personalizzati in un contesto davvero scenografico.

Curiosità

Vignola non è nota solo per la Rocca, ma anche per le sue eccellenze locali. Qui nacque la storica Torta Barozzi, creata nel 1887 da Gollini e diventata simbolo del territorio. Inoltre, la ciliegia di Vignola IGP, apprezzata dal 1930, ha reso celebre la città nella cerasicoltura italiana e celebra ogni primavera la famosa “Festa dei Ciliegi in Fiore”.Una doppia meraviglia tra architettura e gusto, con la Rocca che osserva fioriture e tradizioni.