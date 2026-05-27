Quartiere 11, il presidente ringrazia il Comune: “Presenza costante e vicina ai cittadini”

Dopo sei mesi di confronto il Quartiere 11 rilancia: “Pronti a nuove iniziative”

Si chiude con un bilancio estremamente positivo il ciclo di incontri istituzionali organizzati dal Quartiere 11 – Forese, come riferisce il presidente Marco Succi, che parla di sei mesi vissuti con "presenza costante e concreta dall'amministrazione comunale sul territorio". Da Succi, e dai vicepresidenti Milena Falcioni e Giorgio Urbinati, partono quindi ringraziamenti pubblici all'amministrazione "per la disponibilità, il dialogo e la vicinanza" dimostrata nei confronti del forese.

“Voglio ringraziare sinceramente tutta l’amministrazione comunale – dichiara Marco Succi – perché in questi mesi abbiamo percepito una presenza vera, concreta e mai scontata. Il fatto che figure istituzionali abbiano scelto di venire direttamente sul territorio, confrontarsi con i cittadini e ascoltare le esigenze del quartiere rappresenta un segnale importante di attenzione e rispetto verso il Forese".

Nel corso degli incontri organizzati dal Quartiere 11 sono intervenuti il vicesindaco Chiara Bellini, gli assessori Yuri Magrini, Mattia Morolli, Francesco Bragagni, Valentina Ridolfi e Anna Montini, che hanno partecipato agli incontri con spirito di ascolto e confronto diretto con i residenti.

“Spesso si parla di distanza tra istituzioni e cittadini – prosegue Succi – ma in questi mesi abbiamo visto esattamente il contrario. Abbiamo trovato disponibilità, ascolto e voglia di collaborare per migliorare il nostro territorio. Questo per noi ha un grande valore.”

Un ringraziamento condiviso anche dal vicepresidente Giorgio Urbinati e da Milena Falcioni, che sottolineano come il lavoro svolto abbia contribuito a rafforzare il rapporto tra quartiere e amministrazione, creando un clima positivo e costruttivo.

Marco Succi ha inoltre voluto rivolgere un pensiero anche al sindaco, annunciando che nelle prossime settimane è previsto un incontro dedicato proprio al Quartiere 11 e alle progettualità future del Forese.

“Ringrazio anche il sindaco per la disponibilità e per l’apertura dimostrata verso un dialogo costante con il nostro quartiere – aggiunge Succi – perché sentire attenzione e vicinanza istituzionale verso il Forese è qualcosa che i cittadini percepiscono e apprezzano molto”.

Il presidente del Quartiere 11 ha inoltre annunciato che il periodo estivo sarà dedicato alla progettazione delle nuove attività che prenderanno vita da settembre fino alla primavera prossima.

“Ci prenderemo l’estate per studiare e organizzare tutte le iniziative future del quartiere – conclude Succi – con l’obiettivo di continuare a creare momenti di partecipazione, confronto e aggregazione per il Forese. Sentiamo che attorno al Quartiere 11 c’è attenzione, c’è entusiasmo e soprattutto c’è tanta voglia di fare bene. Sapere di poter contare sulla vicinanza dell’amministrazione ci dà ancora più motivazione per continuare questo percorso".