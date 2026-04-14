Quasi 14 multe al giorno per il passaggio con semaforo rosso: e Rimini accende un nuovo Vista Red

Otto in totale i Vista Red attivi da maggio

In quasi quattro mesi, dal 1° gennaio 2026, la Polizia Locale di Rimini ha elevato 1405 sanzioni per il passaggio con il semaforo rosso. Sono quasi 14 sanzioni al giorno. Una situazione che allarma l'amministrazione comunale di Rimini: "Le immagini archiviate nei server della Polizia Locale parlano da sole: sequenze di veicoli, auto e moto, che ignorano il segnale luminoso e attraversano l'incrocio come se il rosso non li riguardasse. In molti casi è solo la fortuna a evitare lo scontro. In altri, non va così, e gli incidenti registrati, alcuni dei quali con feriti in condizioni gravi, ricordano che il passaggio col semaforo rosso non è una leggerezza burocratica, ma una delle principali cause di sinistri stradali con conseguenze serie per l'incolumità delle persone".

Come riferisce palazzo Garampi, negli ultimi anni c'è un aumento di queste sanzioni: nel 2024 furono 6844, nel 2025 7009, per il 2006 devono ancora arrivare i mesi estivi, quelli in cui aumentano il traffico e quindi le violazioni. Per contrastarle, il Comune di Rimini ricorre ai Vista Red. Da maggio l'impianto di via Melucci, all'incrocio con via Rimembranze, sarà riattivato. "Il dispositivo coprirà tre varianti di percorso: la direttrice Ancona-Ravenna, la svolta a destra verso mare e il tratto di via Marradi in direzione Ancona, ampliando ulteriormente la rete di controllo automatizzato della segnaletica semaforica in città", evidenzia l'amministrazione comunale. Il nuovo dispositivo si aggiungerà agli altri sette Vista Red. Tre di essi sorvegliano le direttrici principali verso mare e verso monte: l'incrocio tra via Beltramini e via Sacramora, quello tra via Principe Amedeo e via Perseo e l'intersezione tra via Siracusa e via Tommaseo, a cui si aggiungono via Chiabrera con via Giangi e la statale 72 all'altezza di via Della Gazzella. Sulle direttrici Ravenna-Ancona, invece, sono attivi i dispositivi collocati in via Caduti di Marzabotto all'incrocio con via Di Mezzo e in via Regina Margherita all'altezza di via Catania.

Ogni impianto di controllo automatico per le violazioni semaforiche è progettato per attivarsi nel momento esatto in cui un veicolo supera la linea d'arresto con il semaforo rosso, catturando automaticamente una sequenza di fotogrammi, che vengono poi trasmessi agli uffici della Polizia Locale per la redazione del verbale. I Fotogrammi sono consultabili da chi commette la violazione direttamente nel portale dedicato ( https://polizialocalerimini.it/verbali/semafori-controllo-infrazioni ) e possono essere ricercati tramite la targa del veicolo e il numero del verbale di accertamento.