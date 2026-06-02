Quasi 500 km a piedi per "La Genga": nel 2025 organizzate 35 iniziative

Tra le gite fuori territorio, un grande riscontro ha avuto quella fatta a Foligno, in occasione della tradizionale Quintana

Tempo di bilanci, relativi al 2025, per l'associazione degli escursionisti sammarinesi chiamata "la Genga". In cifre: 35 iniziative, tra escursioni, viaggi, incontri conviviali; 480 chilometri percorsi a piedi, con la partecipazione di 1336 camminatori, come risulta dal libro delle firme. Tra le gite fuori territorio, un grande riscontro ha avuto quella fatta a Foligno, in occasione della Quintana, grazie alla collaborazione dell’associazione “Orme - Camminare liberi” di Foligno. Un’altra gita è stata organizzata nelle Valli di Comacchio, sull’Argine degli Angeli. Invece è stata un’escursione impegnativa, ma molto partecipata, quella con il Cai di Rimini sulle montagne intorno alla diga di Ridracoli. "Tutte impostate sulla camminata a sfondo culturale - racconta il direttivo dell'associazione - altre due esperienze di grandissimo interesse: la prima, con l’ingegnere Maurizo Del Din che ci ha fatto conoscere il centro storico di Città da angolazioni storico urbanistiche quasi del tutto sconosciute; la seconda a Cesena, anche qui per coglierne le particolarità storiche e artistiche, con la preziosa guida di Davide Santi".

Di taglio sociale, “la camminata scarpette rosse” organizzata con altre associazioni in occasione del 25 novembre. "Tutti gli altri appuntamenti sono stati pianificati semplicemente per camminare all’interno del territorio sammarinese o nel circondario, solo per il piacere di godere delle bellezze naturali, dei paesaggi unici che si possono vedere solo quando si va a piedi, e per la soddisfazione di condividere con altre persone momenti di socialità e di amicizia. Infine, le riunioni conviviali, sempre organizzate per stare insieme anche con i soci che, per problemi di età, non riescono più a fare le escursioni. Nello specifico: il pranzo dei soci, a febbraio; la cena di pesce per la notte di San Lorenzo; la polentata a novembre", evidenzia il direttivo.

Il bilancio è stato riportato durante l'assemblea annuale dei soci, con un ricordo dell'ex vicepresidente e socio fondatore Marino Giardi, al quale è stata dedicata la sala riunioni nella storica sede di Domagnano, una volta destinata a casello ferroviario.