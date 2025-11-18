Quattro giovani talenti della Ginnastica a caccia dei titoli nelle Finali Nazionali

La Ginnastica Riccione Academy manda 4 ginnaste alla Finale Nazionale Gold Senior Individuale

Saranno quattro le “moschettiere” della Ginnastica Riccione alla Finale Nazionale Gold Senior individuale di Ginnastica Artistica Femminile, in calendario a Padova dal 19 al 21 dicembre prossimi.

Alla Rog Rebecca Aiello, già qualificata di diritto grazie alla vittoria del Campionato Regionale Senior 1, si sono aggiunte dopo la gara di ripescaggio svolta a Civitavecchia nel fine settimana appena trascorso Sofia Brocchi, Adriana Poesio e Amelia Mettifogo. En plein dunque per la società del presidente Francesco Poesio: quattro su quattro, tre delle quali parteciperanno alla Finale All Around, mentre Adriana Poesio ha staccato il pass per ben due finali di specialità. Amelia Mettifogo, tesserata Csb Bollate, ma che si allena nell’Academy riccionese, ha vinto la gara Senior 1 con il punteggio di 50.925, brillando soprattutto al corpo libero (prima con 13.600) e alla trave (13.050). Sofia Brocchi si è classificata 5a AA, riscattando le gare precedenti con una prestazione pulita, con ottime esecuzioni.

“È un risultato straordinario per la nostra società – commenta un più che soddisfatto Francesco Poesio -. Quattro ginnaste su quattro in finale è un traguardo che ripaga il loro impegno, la loro tenacia ed il lavoro svolto ogni giorno in palestra. Un immenso grazie per questo risultato va al nostro coach Tilly (Lorenzo Mulitze, ndr), e al nuovo staff tecnico, nonché alla nostra Fisio Alessandra Andreozzi, al nostro biologo nutrizionista sportiva Roberto Ceci e a tutto lo staff medico. Siamo orgogliosi di queste ragazze! A loro dico di continuare a sognare in grande, perché il meglio deve ancora arrivare”.