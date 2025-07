Quello che non sai su Pavarotti | Casa Museo tra storie sconosciute e sorprese

Scopri la Casa Museo Pavarotti vicino a Modena: 12 stanze autentiche, costumi di scena, eventi musicali e segreti della star operistica.

A pochi chilometri dal cuore di Modena, immersa nel verde terso dell’Emilia-Romagna, si trova la Casa Museo Luciano Pavarotti, l’abitazione che il celebre tenore costruì tra gli anni ’90 e i primi 2000 per viverla con amici, famiglia e giovani talenti. Trasformata in museo nel 2015 dalla Fondazione Pavarotti, l’edificio di quattro piani custodisce 12 stanze esattamente com’erano alla sua morte, tra costumi di scena, oggetti personali, lettere e cimeli unici, raccontando l’uomo dietro la voce che ha emozionato il mondo.

Un tuffo nella vita autentica del Maestro

Venendo accolti all’ingresso, il visitatore si trova subito nella sala del pianoforte, dove Pavarotti amava sedersi per comporre o accompagnarsi, tra spartiti e foto intime. Si prosegue poi nella stanza della gioia, piena di ricordi familiari e regalìe personali che testimoniano la sua dimensione privata, non solo da artista. Tra questi spiccano i costumi sontuosi della Decca e gli abiti da concerto, che illustrano la sua carriera ultradecennale nel panorama internazionale.

Inoltre, la stanza degli inediti conserva registrazioni rarissime, bozze di testi e video privati, mentre la finestra sul mondo racchiude premi come l’Emmy, la Kennedy Center Honor e riconoscimenti come Artista Classico del Decennio (Billboard ’80-’89). La visita si conclude nell’abbagliante giardino, dove accanto alla sua passione per l’equitazione – con maneggi e scuderie – si respira ancora oggi la sua filosofia di vitale ospitalità e formazione di giovani talenti .

Un museo vivo tra segreti e concerti

La Casa Museo è molto più di una casa: è un centro attivo di eventi culturali e musicali. Ogni anno in giugno-luglio, tra voci e arie liriche, si tengono recital, aperitivi in musica e picnic concert nel parco esterno. Inoltre, la Fondazione nacque proprio con l’obiettivo di sostenere giovani cantanti, offrendo loro corsi, stage e palcoscenici inediti: un impegno filantropico che prosegue tuttora .

Il biglietto d’ingresso è simbolico, ma include audioguida in sei lingue, parcheggio gratuito e spesso lo si abbina a visite al Teatro Comunale Pavarotti‑Freni, anch’esso intitolato a Luciano dal 2007 per onorare il suo legame con Modena.

Curiosità

Pochi sanno che il celebre evento “Pavarotti & Friends”, svoltosi tra il 1992 e il 2003 non lontano dalla sua casa, prese vita proprio nel maneggio della tenuta di Modena, un palcoscenico equestre non convenzionale, dove il canto del tenore incontrava stelle internazionali della musica pop e rock per una causa benefica.