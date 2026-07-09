Raccolta cibo per animali in difficoltà: torna Dona la spesa nei supermercati Coop

L'iniziativa sabato 11 luglio

Torna nei negozi di Coop Alleanza 3.0 in Provincia di Rimini “Dona la spesa”, l’iniziativa della Cooperativa per la raccolta di prodotti che sabato 11 luglio sarà rivolta agli animali abbandonati e in difficoltà. L’appuntamento di sabato 11 luglio coinvolgerà oltre 230 supermercati e ipercoop in tutta Italia. Anche il servizio di spesa online della Cooperativa, e l’ e-commerce di Coop Alleanza 3.0 interamente dedicato agli animali domestici partecipano all’iniziativa.

All’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle associazioni ed enti aderenti distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti da donare. Si potranno donare scatolame, mangimi, croccantini, lettiere igieniche, antiparassitari e accessori.

La raccolta è organizzata con più di 170 associazioni ed enti su tutto il territorio in cui è presente Coop Alleanza 3.0, che compongono la rete di volontariato e le istituzioni locali, impegnate per la cura e la nutrizione degli animali abbandonati.

La raccolta avverrà col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione.

L'iniziativa nel 2025 ha permesso di raccogliere nei 223 negozi della Cooperativa coinvolti 63 tonnellate di prodotti per animali che sono state distribuite a 175 associazioni ed enti beneficiari delle donazioni. Inoltre, anche gli utenti di EasyCoop hanno fornito un contributo concreto donando con un semplice click 352 box per gli amici a 4 zampe, per un totale di 1,2 tonnellate di prodotti, destinate a Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali).