Raccolta differenziata, Coriano il migliore comune riminese con l'88,8%

Il dato è in crescita rispetto all'87,2% del 2023

"Sono numeri che non lasciano spazio a interpretazioni quelli della raccolta differenziata dei rifiuti per il comune di Coriano che anche per il 2024 conferma il primato su scala provinciale con l’88,8% di raccolta registrando un +1,5% sul 2023 (era l’87,2%)". Così l'amministrazione comunale corianese commenta i dati diffusi dalla regione Emilia Romagna in collaborazione con Arpae in cui si attesta al 69,2% la percentuale complessiva per tutti i comuni della provincia. Nel 2024 a Coriano sono stati prodotti 7120 tonnellate di rifiuti differenziati con una diminuzione della indifferenziata pari a 898 tonnellate."Numeri che- spiega l'amministrazione comunale - seguono negli anni un costante e ininterrotto miglioramento e lanciano Coriano tra i comuni virtuosi in regione per aver superato ampiamente il parametro dell’84% per i comuni di pianura disposto dall’ente di via Aldo Moro quale obiettivo da raggiungere".

Dal 2025 Coriano rientra a pieno titolo tra i 69 comuni ‘virtuosi e supervirtuosi’ in Regjone consentendo ad aver diritto ad un premio, a scomputo delle spese del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, che ammonta complessivamente a 22.000 euro erogato da Atersir, nell'ambito del Fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti come disposto dalla Legge regionale 16/2015. Un contributo erogato in funzione del miglioramento ottenuto rispetto all’obiettivo indicato per l’accesso a tale categoria ( 110 kg per abitante equivalente di rifiuti non riciclati).Ogni anno viene infatti svolto un calcolo sulla base degli “abitanti equivalenti” che include anche quote di rifiuti prodotti da non residenti ( come turisti e imprese commerciali) e attività produttive.

“Questo contributo riconosce l'impegno dei cittadini verso una crescente differenziazione dei rifiuti che procede di pari passo con gli effetti positivi dell’attivazione nel nostro comune dal 2019 della tariffa puntuale - commenta l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia -. Impegno premiato peraltro da un'alta percentuale di differenziazione che ci sprona a proseguire su questa strada, dall’evitare sprechi nelle abitudini quotidiane ad abbandoni errati sul territorio”.