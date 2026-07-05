Race of Champions, Bulega domina anche a Misano e conquista il World Ducati Week 2026

Sesto trionfo del weekend per il pilota Aruba.it: sul podio Surra e Baldassarri, Bagnaia quinto, Márquez chiude 12° senza rischi

Nicolò Bulega continua a vincere e non sembra conoscere ostacoli. Il leader del Mondiale Superbike, reduce da una straordinaria striscia di 25 successi consecutivi, ha conquistato anche la Lenovo Race of Champions 2026, regalando il gran finale al World Ducati Week sul circuito di Misano. Davanti a migliaia di appassionati accorsi per celebrare il centenario della casa di Borgo Panigale, il pilota del team Aruba.it Racing Ducati ha confermato il suo stato di forma eccezionale, imponendosi al termine della tradizionale sfida che riunisce i piloti Ducati impegnati nei principali campionati internazionali. Bulega ha preso il comando della gara confermando quanto mostrato nelle qualifiche, trasformando la pole position in una vittoria autorevole. Alle sue spalle hanno chiuso Alberto Surra e Lorenzo Baldassarri, protagonisti di una prova solida che ha completato un podio tutto italiano. Appena fuori dalla zona podio si è classificato Yari Montella, quarto davanti al due volte campione del mondo MotoGP Francesco Bagnaia, quinto al traguardo dopo una gara regolare ma senza gli spunti necessari per inserirsi nella lotta per la vittoria. Più prudente la prova di Marc Márquez. Lo spagnolo, uno dei protagonisti più attesi dell'evento, ha preferito non correre rischi in una gara dal valore soprattutto spettacolare e promozionale, tagliando il traguardo al dodicesimo posto senza cercare affondi nelle fasi decisive.

La Race of Champions ha rappresentato il momento conclusivo del World Ducati Week 2026, l'edizione del Centenario che ha trasformato il Misano World Circuit in una grande festa per gli appassionati provenienti da tutto il mondo. Tra novità di prodotto, incontri con i piloti, riding experience e spettacoli in pista, il weekend romagnolo ha celebrato i primi cento anni di storia Ducati con una partecipazione da record. Per Bulega si tratta dell'ennesima dimostrazione di forza in una stagione fin qui straordinaria. Il pilota emiliano conferma di essere il riferimento assoluto del panorama Ducati e arriva con il morale alle stelle al prossimo appuntamento del Mondiale Superbike. L'attenzione si sposta ora nuovamente sul campionato. Nel weekend del 10-12 luglio torneranno infatti in pista sia la MotoGP, impegnata al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, sia il Mondiale Superbike, atteso a Donington Park per un altro appuntamento che vedrà Nicolò Bulega difendere la sua impressionante striscia vincente.