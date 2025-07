Pistola in pugno, raffica di colpi tra gioielleria e benzinai: preso il giovane rapinatore dal tatuaggio coperto

È indagato per cinque rapine, una tentata rapina alla gioielleria Monti e un furto aggravato: 20enne sottoposto a fermo

È indagato per la tentata rapina alla gioielleria Monti di via Cavalieri a Rimini, per 5 rapine a mano armata tra distributori di benzina, tabaccheria e centri scommesse, e per un furto aggravato presso una palestra, fatti avvenuti a Rimini e in un caso a Bellaria Igea Marina, tra il 12 aprile e il 16 giugno. Un 20enne residente in Provincia di Napoli è stato sottoposto a un fermo eseguito ieri mattina (giovedì 19 giugno) da personale della Polizia e dei Carabinieri. Si trova ora ai Casetti di Rimini. Gli inquirenti sono all'opera per individuare i suoi complici.



Le indagini sul rapinatore, che agiva con il volto travisato, si sono concentrate su alcuni particolari: i vestiti indossati, un telefono di colore rosso, la fasciatura a coprirgli un tatuaggio, il marcato accento campano come testimoniato da alcune persone presenti durante i colpi, ma anche le modalità con cui si allontanava dai luoghi delle rapine e dei furti.



Il 20enne, già indagato per spendita di monete false, per un fatto avvenuto il 16 novembre 2024, si trovava da alcune settimane in una struttura ricettiva di Rimini. Nella sua stanza è stato eseguito il sequestro di numerosi capi di abbigliamento e di smartphone.



Gli inquirenti hanno individuato anche un altro uomo di origine campana, residente a Rimini, trovato in possesso di una pistola, con relative munizioni, rubata in Provincia di Salerno un anno fa. L'arma è compatibile con quella utilizzata nelle rapine. Il secondo uomo, arrestato, risulta indagato per ricettazione e detenzione abusiva di arma da sparo.