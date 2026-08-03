Raffo e Poss per sempre: torna il torneo di basket a Villa Verucchio

Il campo da basket all’aperto è posizionato in piazza I Maggio

L’avvicinamento a canestro è iniziato. Nel nome di Luca Francesco Raffaelli ed Enrico Possenti. Prenderà il via infatti oggi (lunedì 3 agosto) e proseguirà fino a mercoledì 5 agosto, la 16esima edizione del torneo The King Of Playground “Memorial Raffo e Poss X Sempre”, per ricordare i due amici giocatori e appassionati di basket prematuramente scomparsi.

Il campo da basket all’aperto è posizionato in piazza I Maggio, a Villa Verucchio. Il centro del paese ospiterà (con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Verucchio) il torneo che prevede sfide 3vs3. In caso di maltempo, il torneo si terrà all’interno della Tigers Arena, in via don Sturzo 14, sempre a Villa Verucchio.

Sedici le squadre iscritte (da un minimo di 4 ad un massimo di 5 giocatori, una sola categoria, dai 16 anni in su), provenienti da tutta la provincia di Rimini, Forlì-Cesena e San Marino: Novafeltria, Santarcangelo, Savignano, San Marino, Rimini e naturalmente Verucchio. Diverse le squadre che avrebbero voluto iscriversi ma era già stato raggiunto il numero massimo di formazioni. Le 16 squadre iscritte si sfideranno in gironi, per arrivare poi alla fase finale mercoledì 5 agosto. Inizio gare ore 20.00.

Premi per tutti i vincitori, e premio alla squadra con il nome più bello. “Siamo veramente molto carichi. - assicurano gli organizzatori del Villanova Basket Tigers – Le richieste di iscrizione continuano, segno che le persone nelle passate edizioni sono rimaste molto contente e colpite da questo bel torneo intitolato ai nostri indimenticati Raffo e Poss”.

Anche quest'anno, per tutti i partecipanti al Torneo “Raffo e Poss X sempre” è prevista la nuova, sfolgorante canotta gratuita che ricorda i due amici.

“Tanti ragazzi si fanno avanti iscrivendosi al torneo o chiedendo informazioni, - proseguono i Tigers - proprio perché amici e compagni di Francesco ed Enrico nel corso delle loro carriere cestistiche. Vogliono ricordarli al meglio proprio nello sport con cui hanno condiviso tanti momenti”.

Finali e premiazioni mercoledì 5 agosto alla presenza del sindaco di Verucchio, Lara Gobbi, con possibilità di cenare con il foodtruck Pinela.