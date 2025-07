Ragazza minore scomparsa a Verona ritrovata a Riccione

È stata individuata dalla Polizia Locale durante i controlli del territorio

Durante i controlli della Polizia Locale nel territorio comunale di Riccione, una pattuglia ha rintracciato una ragazza minorenne su cui gravava una denuncia di scomparsa. Allertata la stazione dei Carabinieri competente in provincia di Verona, la minore è stata riaffidata in serata al padre.



Sempre durante i servizi sul territorio, è stato fermato un cittadino di nazionalità marocchina, residente a Firenze, privo di documenti, resosi responsabile poco prima di un furto aggravato presso un esercizio commerciale. L’uomo è stato fotosegnalato, denunciato in stato di libertà per furto aggravato e segnalato per la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.



Un altro cittadino italiano, accompagnato al Pronto soccorso dopo essere stato sanzionato per ubriachezza manifesta e molesta, si è allontanato spontaneamente dal Pronto soccorso, per poi poco dopo essere nuovamente fermato da un altro equipaggio della polizia locale lungo viale Frosinone. Infastidiva ancora i passanti ed è stato nuovamente accompagnato in ospedale.



Infine, durante l’attività di controllo nelle aree centrali, sono state sanzionate due persone con precedenti penali, sorprese a raccogliere fondi per presunte iniziative benefiche rivelatesi false e finalizzate esclusivamente al profitto personale.