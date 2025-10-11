Altarimini

Ragazza riminese denuncia stupro in vacanza, test del dna per gli indagati

Gli indagati hanno respinto le accuse, parlando di rapporto consenziente

11 ottobre 2025 13:32
Proseguono le indagini dei Carabinieri di Casarano sulla violenza sessuale denunciata da una 23enne di Rimini lo scorso giugno, fatti avvenuti a Marina di Mancaversa, località balneare sullo Ionio salentino, frazione di Taviano (Lecce), che la giovane aveva scelto come meta per la sua vacanza. Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno effettuato il prelievo del dna ai quattro giovani pugliesi indagati per la vicenda: sono tutti poco più che ventenni e residenti tra Taviano, Taurisano e Melissano. I quattro sono accusati di aver abusato della 23enne, che avevano conosciuto in un bar di Gallipoli. La riminese era in vacanza con tre amiche e aveva affittato una casa. Qui sono avvenuti i fatti oggetto di indagine. Gli indagati, per l'ipotesi di reato di violenza sessuale di gruppo, hanno respinto le accuse, parlando di un rapporto consenziente.

