Ragazzina 15enne molestata all'Arco d'Augusto: condannato a 3 anni

L'uomo è stato ritenuto parzialmente incapace di intendere e di volere

È stato condannato a 3 anni di reclusione, in quanto gli è stata riconosciuta una parziale incapacità di intendere e di volere, un 36enne pakistano, che era a processo per aver molestato una giovane, all'epoca dei fatti 15enne.

La vicenda risale alla mattina del 10 dicembre 2020: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la ragazzina si trovava alla fermata dell'autobus, nel suo comune di residenza, e già alla pensilina era stata presa di mira dall'uomo. Una volta salita sul mezzo, destinazione Arco d'Augusto, dove avrebbe dovuto prendere un secondo autobus per raggiungere la scuola, l'uomo le si sedette accanto. Lei cambiò posto, poi una volta scesa alla fermata, a Rimini, venne nuovamente avvicinata dal 36enne. Furono vani i tentativi di sfuggirgli: lui la molestò sessualmente, proprio sotto l'Arco d'Augusto, prima che la giovane riuscisse a liberarsi e a chiedere aiuto ai passanti, mentre il suo aggressore si dileguava. La Polizia, una volta giunta sul posto, si mise alle ricerche dell'uomo, che la 15enne era riuscita a fotografare. Il 36enne, riconosciuto dalla giovane in foto, era stato poi denunciato. Rinviato a giudizio, è stato condannato a 3 anni. Il sostituto Procuratore Davide Ercolani aveva chiesto 6 anni.