Ragazzina chiede aiuto alla scuola: "Mio padre mi ha molestato"

L'uomo, un 40enne, è ora indagato per violenza sessuale

Una 15enne, che frequenta un istituto scolastico della Provincia di Rimini, si è rivolta allo sportello psicologico della scuola per denunciare le molestie subite dal padre, raccontando in particolare un episodio risalente alla fine del 2024. Dalla scuola è stato quindi attivato il servizio competente dell'Ausl Romagna. Al personale sanitario, la 15enne ha raccontato le medesime circostanze aggiungendo che da un anno subiva atteggiamenti sessualmente espliciti da parte del padre. Dall'Ausl, la denuncia della ragazza è stata trasmessa alla Questura di Rimini e quindi alla Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo a carico del padre, un 40enne di origine straniera, per violenza sessuale. L'uomo, difeso dall'avvocato Marco Ditroia, si dice estraneo ai fatti. Ieri (martedì 16 dicembre) la ragazzina è stata riascoltata in audizione protetta in incidente probatorio dal gip del Tribunale di Rimini: il genitore ha continuato a respingere ogni addebito imputando la denuncia della figlia alla gelosia per il fratellino appena nato. La 15enne, affiancata da una psicoterapeuta, ha confermato nel dettaglio diversi episodi.