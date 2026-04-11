Ragazzino 12enne morto a Pennabilli, il sindaco: "L'acqua era bassa. Non è chiaro cosa sia accaduto"

Il primo cittadino Mauro Giannini: "Siamo scioccati da quello che è successo"

Il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, sulle colonne del quotidiano "La Ragione", è intervenuto a proposito della tragedia del giorno di Pasqua, in cui è morto, nella spa di un hotel del Comune, un ragazzino 12enne in vacanza con la famiglia. “La mia comunità, i cittadini di Pennabilli sono veramente scioccati di quello che è successo. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia perché sono cose che toccano tutti, queste qui", ha commentato il primo cittadino. Interpellato sulla dinamica, il sindaco non si è giustamente esposto, ricordando che ci sia un'indagine per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. "Sembrerebbe che il bambino sia trovato in difficoltà perché ha messo la gamba in un bocchettone di aspirazione e dopo non è chiaro cosa sia accaduto, perché l’acqua in effetti era bassa, si trattava di 90 centimetri”, ha evidenziato. A soccorrere per primo il ragazzino, ha riferito il sindaco, è stato un altro ospite della struttura.