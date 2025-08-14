Ragazzino in bici investito sulle strisce da uno scooter a Riccione

Il giovane e il conducente dello scooter, un uomo di circa 50 anni, sono stati soccorsi dal personale medico

Un ragazzino e un uomo di circa 50 anni sono stati portati in ospedale al Ceccarini di Riccione, in codice di media gravità, dopo un incidente stradale avvenuto sulla via Circonvallazione a Riccione. L'uomo stava viaggiando in sella al suo scooter, procedendo in direzione Rimini-Riccione, quando si è verificato l'investimento del ragazzino sulle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e della Polizia Locale, che dovrà ricostruire la dinamica del sinistro e verificare se il giovane stesse attraversando le strisce in sella alla bici, oppure, dopo esservi sceso, accompagnandola a mano.