Raid di sangue sui monopattini: picchiano passanti e agenti, tre giovani in manette

Polizia ed Esercito blindano la città: catturata la banda che terrorizzava i passanti

Notte di violenza venerdì 20 marzo tra via delle Mimose, via del Gelsomino, piazzale Kennedy e parco Cervi a Rimini. Tre giovani tunisini tra i 23 e i 26 anni sono stati arrestati da Polizia ed Esercito dopo una serie di aggressioni compiute a bordo di monopattini elettrici. (Vedi notizia)

Il primo episodio intorno alle 21: un uomo colpito al volto con una bottiglia ha riportato un trauma cranico. Poco dopo un secondo agguato vicino alla fermata “Pascoli” della Metromare, dove un altro uomo è stato picchiato e ferito gravemente, con mascella fratturata e prognosi superiore ai 40 giorni. Tra le vittime anche un minorenne.

I tre, spostandosi rapidamente per la città, hanno tentato la fuga a piedi all’arrivo delle forze dell’ordine, reagendo con violenza e ferendo un agente durante il fermo. Bloccati grazie anche ai militari dell’operazione “Strade Sicure”, sono stati portati in Questura: uno è risultato irregolare.

Ora si trovano in carcere in custodia cautelare, in attesa dell’udienza di convalida. Le accuse sono di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.