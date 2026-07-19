Rally Bianco Azzurro: successo di Luca Pedersoli e Anna Tomasi

Tra le auto storiche successo per Marcello Colombini e Marco Selva

La Hyundai i20 Coupé WRC di Luca Pedersoli e Anna Tomasi si aggiudica la 25ª edizione del Rally Bianco Azzurro. Il pilota bresciano, tornato a gareggiare dopo molti anni in una competizione organizzata dalla Scuderia San Marino, ha dominato il weekend facendo registrare il miglior tempo in tutte e sette le prove speciali in programma: quattro passaggi sulla Corianino-Montegiardino e tre sulla La Casa-Canepa.

"Mi sono divertito, è stato un weekend bello, emozionante e perfetto. Una gara molto tecnica, ma allo stesso tempo veloce. Voglio fare i complimenti agli organizzatori per aver allestito una bella manifestazione. Ringraziamento doveroso alla mia naviga che mi ha permesso di raggiungere questo obiettivo e alla macchina che ha performato alla grande” ha commentato al traguardo Pedersoli.

Dopo le prime due prove speciali disputate in notturna, Pedersoli ha progressivamente aumentato il proprio vantaggio, chiudendo la gara con 22"5 di margine su Alessio Pisi, secondo classificato insieme al navigatore Daniele Conti sulla Skoda Fabia Rally2. Per Pisi si tratta del quinto podio al Rally Bianco Azzurro, oltre alla vittoria nella classe Rally2/R5.

Loris Ghelfi, assente sul Titano dal 2013, è tornato conquistando il terzo gradino del podio assoluto insieme a Barbara Melesi, anch'essi su Skoda Fabia RS del Team Bianchi.

A completare il podio della classe Rally2/R5 sono Davide Simoncini e Lorenzo Ercolani, quarti assoluti ad appena quattro decimi dal podio. Ercolani, alle note della Citroën C3 Rally2, è stato inoltre premiato sul palco di Piazza della Pace a Montegiardino con il riconoscimento dedicato alla memoria di Silvio Stefanelli, riservato al miglior navigatore sammarinese.

La Skoda Fabia domina anche la Top Ten del Rally Bianco Azzurro. Sesto posto assoluto per Paolo Segantini, ormai presenza fissa nelle manifestazioni della Scuderia San Marino. Settima posizione per Stefano Magnani e Mirco Gabrielli, seguiti da Nicola Bonfè, Angelo Montanari e, al decimo posto, Nemo Mazza, al debutto nel moderno con la vettura boema, affiancato da Massimo Bizzocchi.

Molto combattuta anche la classe Rally4, che ha visto imporsi Franco Ricciardi e Mattia Bartolucci su Peugeot 208. Alle loro spalle Lorenzo Papalini e Valentina Pasini, mentre il terzo posto è andato ai fratelli Giacomo e Cristiano Colombari. Quarta posizione per Giacomo Marchioro, che oltre al piazzamento si aggiudica il premio riservato al miglior pilota Under 25.

Nella classifica femminile successo per Fabiola Sarti, navigata da Mauro Marchiori su Ford Fiesta, davanti all'equipaggio composto da Erica Ranalli e Giada Manocchi.

Grande spettacolo anche nella gara riservata alle auto storiche. A conquistare la vittoria assoluta sono stati Marcello Colombini e Marco Selva, capaci di precedere gli avversari con oltre un minuto e trenta secondi di vantaggio. Seconda posizione per Nicolò Fedolfi e Luigi Pirollo su Subaru Impreza, mentre il terzo posto è andato a Corrado Costa e Andrea Costa, che centrano il secondo podio consecutivo nelle competizioni organizzate dalla Scuderia San Marino.