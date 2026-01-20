Rally, Simone Casadei conclude la Dakar

Nel rally podio di classe per Kevin Casadei e Thomas Zanotti in Slovenia .

Dopo aver ufficializzato i suoi appuntamenti per il 2026, la Scuderia San Marino è ripartita forte tre con appuntamenti internazionali: il primo con il navigatore italo-sammarinese Simone Casadei che ha partecipato alla Dakar, il rally si è mosso in Slovenia all’Alpacem Rally Show e in pista primi test per Giacomo Altoè e Mattia Drudi in vista della gara di questo weekend alla Rolex 24h Daytona valida per il Campionato Imsa.

Nel deserto saudita Casadei è stato impegnato dal 3 al 17 gennaio insieme ai compagni di bordo Giorgio Porello e Gianluca Capelli. 8000 chilometri che hanno segnato le settimane del navigatore in rappresentanza della Scuderia San Marino, che sul camion IVECO Magirus “Il Musone” prepara dal team Gealife ha raggiunto la pedana finale a Yanbu e si è portato a casa la medaglia celebrativa, chiudendo al 79° posto finale.

“Abbiamo fatto la nostra Dakar cercando non solo di fare bene, ma di concluderla. E ci siamo riusciti. Il deserto tira fuori la verità e la solidarietà. Siamo stati una squadra vera e arrivare in fondo è stato fantastico” ha commentato Casadei.

In Slovenia, Jacopo Rigo e Mirco Gabrielli chiudono al settimo posto assoluto. Salgono sul secondo gradino del podio di classe RWD Kevin Casadei e Thomas Zanotti. Più in salita la trasfera di Simone Corcelli e Kimmy Casadei, che dopo la rottura di testina ripartono con il super rally e terminano trentacinquesimi.