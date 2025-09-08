Rallylegend 2025: San Marino celebra le icone del rally anni ’70

Quindici vetture iconiche e campioni storici animano Rallylegend con adrenalina e spettacolo a San Marino

Sono ancora molti i contatti con grandi nomi del motorsport di tutti i tempi e di varie discipline, come tradizione in via di definizione da oggi fino al rush finale, per un Rallylegend che, una volta di più, porterà entusiasmo e adrenalina ai suoi spettatori.

Intanto ha già confermato la sua presenza il tedesco Armin Schwarz, pilota nel Mondiale Rally degli anni Novanta, ufficiale Toyota, Mitsubishi, Ford, Skoda e Hyundai, che si presenta con una Skoda Octavia WRC. Con lui anche il figlio Fabio Schwarz, classe 2005, che ha mostrato buone qualità in gare del Campionato Europeo e nelle serie nazionali dell’Europa Centro Orientale, che a Rallylegend sarà al volante di una Hyundai Accent WRC.

Di grande richiamo, come prevedibile, il “McRae Subaru gruppo A Rally Trophy”, vera e propria affascinante gara nella gara aperta a Subaru Impreza e Legacy, rigorosamente gruppo A, con premi dedicati messi in palio da Pirelli e Sparco. Alla già annunciata presenza di Alister McRae, talentuoso fratello dell’amatissimo Colin, si aggiungono quelle di Simon Jean Joseph, pilota francese originario della Martinica, due volte campione europeo rally nel 2004 e 2007, che vanta anche ventisei presenze nel Mondiale con Ford e Subaru, e l’uruguaiano Gustavo Trelles, quattro volte campione mondiale rally Produzione dal 1996 al1999 e uno dei grandi affezionati a Rallylegend.

Anche il belga Patrick Snijers, campione europeo rally nel 1994, calcherà di nuovo le prove speciali della Repubblica di San Marino al volante di una spettacolare Ford Sierra Cosworth.

“Seventies” lo special event con le regine degli anni Settanta

“Seventies”: Lancia Fulvia HF, Fiat 131 Abarth, Lancia Stratos, Alpine Renault A110, Alfa Romeo Alfetta GTV, Fiat Ritmo e altre iconiche vetture protagoniste dei rally degli anni Settanta. Saranno in totale quindici, originali e selezionate regine a quattro ruote a far bella mostra di sé nel Rally Village nei quattro giorni di Rallylegend ma anche a sfilare, già dal giovedì, sulla Sprint Legend Race e poi, al sabato e alla domenica, nella “Seventies Parade”, sulla prova speciale spettacolo “The Legend”.

Alla guida, tra gli altri, celebrati campioni dell’epoca come Tony Fassina, Adartico Vudafieri e Maurizio Verini, cui non mancheranno di aggiungersi altri fuoriclasse di quegli anni.