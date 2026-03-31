Rallylegend 2026: dal 8 all’11 ottobre torna l’evento internazionale dei rally

Nuova edizione con miglioramenti organizzativi, ritorno del Memorial Bettega e celebrazione dei 40 anni delle vetture Gruppo B

Rallylegend torna dal 8 all’11 ottobre 2026 con una nuova edizione che segna un passo importante nell’evoluzione dell’evento, sia dal punto di vista organizzativo sia nei contenuti.

Dopo il grande successo del 2025, che ha confermato Rallylegend tra gli appuntamenti più seguiti del panorama rally internazionale, con oltre 110.000 presenze, più di 200 equipaggi al via e una copertura mediatica sempre più ampia, l’organizzazione ha lavorato nei mesi successivi con un obiettivo preciso: migliorare la gestione di un evento che cresce ogni anno per numeri, pubblico e complessità.

Le novità organizzative di Rallylegend 2026

L’afflusso sempre più importante di pubblico e la natura stessa di Rallylegend, un evento unico nel suo genere, rendono l’organizzazione una sfida sempre più articolata.

Proprio per questo, l’edizione 2026 nasce da un lavoro approfondito sui flussi di persone e sulla gestione complessiva dell’evento, con interventi concreti pensati per migliorare l’esperienza di pubblico ed equipaggi:

Una riorganizzazione dell’ordine delle prove speciali, studiata per distribuire meglio il pubblico su un’area più ampia di percorso, evitando concentrazioni eccessive in tratti limitati e favorendo una fruizione più ordinata e sicura.

Un sistema di controllo del pubblico sulle prove speciali anticipato rispetto al passaggio delle vetture, per individuare e gestire per tempo eventuali situazioni.

Un coordinamento operativo rafforzato tra organizzazione e sicurezza nella gestione dei flussi di pubblico lungo tutto il percorso di gara.

Questo insieme di interventi ha un obiettivo chiaro: rendere l’evento più fluido, migliorare la gestione del pubblico e contribuire a una maggiore puntualità nello svolgimento delle prove, accompagnando Rallylegend in una crescita sempre più solida e sostenibile.

Un’evoluzione necessaria per un evento che continua a crescere, mantenendo però intatto il proprio spirito e la propria identità.

Rallylegend torna a far vivere il Memorial Bettega

La grande novità dell’edizione 2026 sarà il ritorno del Memorial Bettega, una delle competizioni più spettacolari e amate della storia recente del motorsport.

Dopo anni di assenza, Rallylegend riporta in scena la celebre sfida a due, resa iconica dal format del Motorshow di Bologna, riproponendola in una formula pensata per adattarsi al contesto dell’evento, mantenendone lo spirito senza l’obiettivo di replicarne integralmente il formato originale.

La gara si disputerà nella giornata di domenica, al termine delle prove speciali, con un adattamento del tracciato della “The Legend” che permetterà di creare un confronto diretto tra due vetture.

A sfidarsi saranno una selezione di vetture WRC e Gruppo B, queste ultime protagoniste anche in occasione del quarantesimo anniversario della loro ultima apparizione competitiva al Memorial Bettega nel 1986.

Il ritorno del Memorial sarà quindi proposto in chiave rievocativa, con l’obiettivo di riportarne lo spirito e il valore storico, coinvolgendo alcuni protagonisti di quell’epoca insieme a nuovi interpreti, in una sfida capace di unire memoria e presente.

Il ritorno del Memorial Bettega sarà realizzato in collaborazione con la Fiera di Bologna, che ha concesso l’utilizzo del marchio storico per questo nuovo capitolo. La collaborazione proseguirà anche dopo Rallylegend, con l’esposizione delle vetture protagoniste del Memorial all’interno della manifestazione Auto e Moto d’Epoca (AME), in programma a Bologna nelle settimane successive all’evento.

“A quarant'anni dalla scomparsa di mio padre, fa sempre piacere sapere che viene ricordato. Il Memorial Bettega di Bologna è sempre stato uno dei ricordi più importanti, e sapere che tornerà in vita a Rallylegend ci rende molto felici. È un evento dedicato davvero ai tifosi, e non potrebbe esserci momento migliore per onorarne la memoria”- Alessandro Bettega.

40 anni di Gruppo B e tanti altri eventi ed ospiti

Il 2026 segna anche il quarantesimo anniversario delle leggendarie vetture Gruppo B, simbolo di una delle epoche più affascinanti e radicali della storia del rally.

Un patrimonio tecnico ed emotivo che rappresenta ancora oggi uno dei pilastri dell’identità di Rallylegend. Sono inoltre in fase di definizione eventi speciali e iniziative che coinvolgeranno piloti e protagonisti di diverse discipline, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente il programma.

Il programma completo dell’edizione 2026 sarà presentato nelle prossime settimane.

Biglietti in vendita dal 1 aprile

La vendita dei biglietti per Rallylegend 2026 aprirà ufficialmente il 1 aprile.

Anche per questa edizione si prevede una forte richiesta, in linea con la crescita registrata negli ultimi anni, e la fase di prevendita rappresenterà un momento chiave per tutti gli appassionati che vogliono assicurarsi l’accesso all’evento.

Nella prima fase sarà inoltre attiva una promozione dedicata fino al 1° giugno.