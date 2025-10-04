Rallylegend Classic parla francese dopo la prima giornata di gara: i risultati
Francia, Spagna e Repubblica di San Marino al comando delle tre classifiche di gara
Parla francese la prima classifica delle “Classic” a Rallylegend che, al termine di Giorno 1, vede al comando il campione francese Simon Jean Joseph, con Pivato alle note, a bordo della Subaru Impreza 555 del 1995 con cui si portano in testa anche al “McRae Subaru Gruppo A Rally Trophy”. Al secondo posto si issa Francoise Delecour, altro grande fuoriclasse transalpino, con Roche e la sempre aggressiva Peugeot 306 Maxi, staccati di 15 secondi, ed inseguiti a poco più di un secondo dall’ italiano Gianpietro Bendotti, con Vaerini.
Conferma quanto di buono fatto vedere vincendo la “Sprint Legend Race” lo spagnolo Victor Senra Carreira, affiancato da Ramos Torrente (Hyundai i20 Coupè Wrc Plus) che è in testa alla classifica “WRC”, davanti all’italiano Luca Pedersoli, con Anna Tomasi, con una identica vettura. Ancora una Wrc Plus al terzo posto, la CitroenC3 del ceco Stepan Vojtech, con Ernst,
Sventola la bandiera sammarinese sulla classifica “Historic”, con il “veterano” di Rallylegend e più volte vincitore Stefano Rosati, con Costa (Talbot Lotus del 1981) che precede Enrico Ercolani Volta, con Zanotti (BMW 320 E21 del 1982). Chiude il podio l’equipaggio tedesco Thiele-Thiele su Porsche 911s del 1976.