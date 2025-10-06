Rallylegend, Rosati e Costa sul grandino più alto nell’Historic

Scuderia San Marino protagonista su tutti i fronti

La società sammarinese del presidente Roberto Selva sale sul gradino più alto del podio nell’Historic con un podio che si colora interamente di biancazzurro: la vittoria è di Stefano Rosati e Corrado Costa con la Lotus Talbot del 1981, che si aggiudicano anche la classe H4. Grande emozione per Mirko Zanotti, navigato da Elisa Zanotti, che dopo 9 anni di assenza dalle gare rientra in grande stile con la seconda posizione assoluta e il trionfo di classe H3. Chiudono il podio Nemo Mazza e Andrea Ercolani Volta, secondi di categoria H3 a bordo della Ford Escort MkII del 1979.

Costretti alla rimonta Enrico Ercolani Volta e Diego Zanotti, quarti assoluti e terzi di classe H3. Vittoria di classe H2 per Livio Ceci con Cosimo Mazzarà, mentre Nicola Montagna, alle note di Claudio Bazzocchi, ha concluso al decimo posto. Sfortunato ritiro per Diego Cianfriglia e Mirko Mazzini.

Nella classifica Classic Marcello Colombini e Marco Selva portano la loro BMW M3 320 al quinto posto assoluto e al secondo di classe C4; salgono sul podio anche Marco e Aurora Cavalli, primi di classe C3 e ottavi assoluti con la Renault Clio. Alla prima partecipazione al Legend sale sul podio Gian Maria Gabbani, navigato dalla sammarinese Daiana Darderi, secondi di classe C5 con la Lancia Delta Integrale. Venticinquesimo posto assoluto per Emanuele Tinazzi ed Emanuele Mischi.

Albano Frassinenti e Alessandro Biordi, Michele Pellegrini e Alessandro Casadei, Giuseppe Messori e Domenico Mularoni e Federico e Martina Bagnasco terminano anticipatamente il loro Rallylegend.

Tanto spettacolo anche nella categoria riservata alle WRC, Davide Simoncini e Umberto Bollini sono quarti assoluti e si aggiudicano la vittoria di classe R5. Per Bollini anche il trofeo dedicato alla memoria di Silvio Stefanelli.

Settimo posto per Danilo Tomassini e Stefano Spadoni, che salgono sul gradino più alto del podio di classe N5 a bordo della Citroen DS3 del 2010.

Mirco Gabrielli accompagna Filippo Baldinini fino al primo posto di classe S2000, seguito da Stefano Valli e Andrea Agazzi con la Peugeot 207.

Ventitreesimo posto assoluto per Giovanni Ciaccio e Alessandro Podeschi.