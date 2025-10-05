Rallylegend San Marino: 8 persone ferite da esplosivi. Arrestato un cittadino italiano

Le dichiarazioni della Segreteria di Stato per lo Sport

La Segreteria di Stato per lo Sport interviene con fermezza in merito ai gravi episodi di disordine pubblico e inciviltà verificatisi nel corso dell'ultima giornata del Rally Legend, a fronte di un evento che, pur riconfermando il suo straordinario successo sportivo e l'imponente afflusso di pubblico, ha visto il verificarsi di inaccettabili atti criminosi e di vandalismo.

Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine nelle numerose situazioni di criticità verificatesi ha permesso di identificare e trarre in arresto un cittadino italiano responsabile del lancio di un ordigno esplosivo che ha causato il ferimento di otto persone: un atto di gravità inaudita.

Di fronte a tali episodi, l'esigenza di tutelare il decoro e la sicurezza della comunità non può più essere posticipata.

Il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, dichiara:

«Il Rally Legend è un innegabile patrimonio per San Marino, un evento sportivo di caratura internazionale che porta lustro e un valore aggiunto al nostro Paese, come dimostrato dalla presenza di oltre centomila persone e dalla risonanza che l’evento ha fuori territorio.

Tuttavia, questo valore non è e non sarà mai un assegno in bianco che giustifichi la compromissione dell'immagine e della sicurezza della Repubblica.

San Marino non è terra di nessuno, né un territorio di conquista per chi intende portare disordine, inciviltà e violenza.

Non saranno tollerate future edizioni che vedano il ripetersi di atti simili.

Dobbiamo assicurare ai sammarinesi e ai veri appassionati dello sport che le leggi della Repubblica saranno rispettate e fatte rispettare in ogni circostanza».

A tale scopo, e con l'obiettivo di delineare una strategia futura netta e condivisa, la Segreteria di Stato per lo Sport annuncia che, a partire da lunedì, saranno avviate le convocazioni per un Tavolo Allargato che vedrà la partecipazione dei vertici delle Forze dell'Ordine, delle Segreterie di Stato coinvolte e delle rappresentanze sindacali di categoria.

L'incontro servirà a tracciare un bilancio completo di questa edizione e a stabilire misure ancora più rigorose e vincolanti.

La Repubblica di San Marino intende proseguire l'esperienza del Rally Legend, ma solo a patto che l'eccezionalità dello spettacolo sportivo non sia mai disgiunta dalla garanzia assoluta di sicurezza pubblica e dal rispetto delle norme.

È imperativo intercettare e prevenire sul nascere l'azione di quelle poche centinaia di facinorosi che rischiano di infangare l'immagine della Repubblica e il lavoro encomiabile di migliaia di persone.

L'ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza per le prossime edizioni è un punto fermo e non negoziabile.