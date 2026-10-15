Rapina alla Bper di Riccione, il Comune ringrazia i Carabinieri per le indagini

L’amministrazione esprime apprezzamento per il lavoro investigativo sul colpo dell’11 agosto in viale Dante

L’amministrazione comunale di Riccione ringrazia i Carabinieri per gli sviluppi nelle indagini sulla rapina alla filiale Bper di viale Dante dell’11 agosto. Sottolineati il lavoro investigativo, la collaborazione tra i diversi presidi dello Stato e l’impegno delle forze dell’ordine a tutela della sicurezza dei cittadini.

La nota della Sindaca di Riccione

Desidero esprimere, a nome dell’amministrazione comunale e della città di Riccione, un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per il lavoro investigativo che ha portato a un importante sviluppo nelle indagini sulla rapina alla filiale Bper di viale Dante dello scorso 11 agosto.

L’operazione, condotta dai Carabinieri di Riccione con il supporto del Comando provinciale di Palermo e del 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Rimini, testimonia il valore della collaborazione tra i diversi presidi dello Stato e la professionalità delle donne e degli uomini impegnati ogni giorno nella tutela della sicurezza dei cittadini.

A chi indaga va il nostro riconoscimento per l’impegno e la determinazione con cui sta lavorando per fare piena luce sui fatti e individuare i presunti responsabili, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.

La sicurezza della comunità è un bene fondamentale. Come amministrazione comunale, rinnoviamo la nostra fiducia e la nostra gratitudine alle forze dell’ordine per il presidio costante del territorio e per il lavoro svolto a tutela di Riccione.



