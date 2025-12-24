Rapina in un supermercato in centro a Rimini: arrestato 29enne con precedenti

L'uomo ha aggredito il cassiere con violenza

Ha aggredito il cassiere per impossessarsi dell’incasso, ma è stato bloccato immediatamente dal personale del punto vendita e arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini. Protagonista dell’episodio un cittadino italiano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti contro il patrimonio.

La rapina è avvenuta in un supermercato del centro di Rimini. L’allarme è scattato tramite una segnalazione alla Sala Operativa della Questura, che ha inviato sul posto una Volante. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si è avvicinato al cassiere mentre stava restituendo il resto a un cliente e lo ha aggredito con violenza, riuscendo ad afferrare alcune banconote dal registratore di cassa.

Nel tentativo di fuggire, il 29enne è stato però fermato dai dipendenti del supermercato all’interno del box informazioni dell’ipermercato, in attesa dell’arrivo degli agenti. Condotto negli uffici della Questura, è stato trovato in possesso di 205 euro in contanti, somma risultata essere quella sottratta poco prima.

Alla luce dei fatti e della pericolosità sociale dell’uomo, la Polizia ha proceduto all’arresto. Sottoposto a giudizio direttissimo, il 29enne è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione, con pena sospesa. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto il divieto di ritorno nel Comune di Rimini per due anni.