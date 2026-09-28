Rapina violenta a Rimini, individuati due presunti responsabili: aggredirono un 34enne a calci e pugni

L’episodio era avvenuto a maggio in zona Piazzale Gondar. La Squadra Mobile ha ricostruito l’aggressione e identificato due uomini di 44 anni, ritenuti gravemente indiziati.

La Polizia di Stato di Rimini, al termine di una complessa e articolata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile, ha individuato due uomini, rispettivamente di nazionalità tunisina e marocchina, entrambi di 44 anni, ritenuti gravemente indiziati di aver preso parte a una violenta rapina consumata nel maggio del 2026 ai danni di un cittadino tunisino di 34 anni.

L'episodio si era verificato nelle prime ore del mattino nella zona di Piazzale Gondar, dove la vittima era stata avvicinata da più persone e successivamente aggredita con calci e pugni. Durante l'azione erano stati sottratti alcuni effetti personali, tra cui un telefono cellulare, un orologio e una catenina. La persona offesa aveva riportato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni dai sanitari intervenuti.

Le indagini, delegate dall'Autorità Giudiziaria e sviluppate dalla Squadra Mobile di Rimini, hanno richiesto un approfondito lavoro di analisi degli atti, delle dichiarazioni testimoniali e degli elementi raccolti nell'immediatezza dell'evento. Gli investigatori hanno ricostruito con precisione le fasi dell'aggressione nonostante l'assenza di sistemi di videosorveglianza utili nell'area interessata.

Determinante si è rivelata l'attività informativa svolta dagli investigatori, che hanno incrociato le informazioni fornite dalla vittima con gli accertamenti condotti sul territorio e con le risultanze delle banche dati in uso alle Forze di Polizia. Attraverso un'attenta e meticolosa opera di riscontro, gli operatori della Squadra Mobile sono riusciti a individuare i soggetti sospettati e a predisporre specifici accertamenti finalizzati al loro riconoscimento.

L'operazione conferma la costante attenzione della Polizia di Stato nel contrasto ai reati predatori e alle condotte violente che incidono sulla sicurezza dei cittadini. Fondamentale, in questo contesto, è risultata la professionalità degli investigatori della Squadra Mobile, che attraverso un paziente lavoro di analisi, verifica e riscontro investigativo hanno consentito di fare piena luce su una vicenda che appariva inizialmente caratterizzata da elementi identificativi estremamente limitati.