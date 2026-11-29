Motogp Raul Fernandez vince a Valencia, Marc Marquez secondo. Bezzecchi quarto

A Valencia si chiude la carriera del dieci volte campione del mondo. Aprilia vince il titolo Costruttori

Raul Fernandez conquista la sua terza vittoria in Motogp, dominando con la sua Trackhouse il gp di Valencia. Quest'anno il pilota spagnolo aveva già conquistato il gradino più alto del podio a Silverstone: dopo una staccata super di Marc Marquez in partenza, Fernandez sale di tono e prende il comando della gara superando proprio il campione del mondo. A cinque giri dal termine Marc, che aveva tenuto a distanza Bezzecchi, inizia a macinare giri veloci, ma Fernandez resiste con autorevolezza e festeggia la vittoria davanti al dieci volte campione del mondo. Bezzecchi invece viene superato da Acosta e chiude quarto. Per il pilota riminese rimangono sette le vittorie stagionali, le stesse di Marc, e la stagione si chiude con il secondo posto nella classifica generale. Jorge Martin chiude quinto a Valencia, terzo in graduatoria. Aprilia conquista invece il titolo Costruttori.