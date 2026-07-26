Real Montefeltro, al via la stagione 2026-2027: giovani, ambizione e obiettivo playoff

Il 2 agosto torna il Memorial "Gli Amici di Ale": dalle 18.30 a Talamello il triangolare con Real Montefeltro, Gli Amici di Ale e Gli Amici di Filippo

L'A.S.D. Real Montefeltro è pronta a iniziare la stagione 2026-2027 del campionato di Seconda Categoria, Girone P, con l'obiettivo di confermare l'ottimo percorso dello scorso anno e provare a fare un ulteriore salto di qualità. La compagine del presidente Fabio Rossi, che disputa le gare casalinghe allo stadio comunale "Giorgio Torri" di Talamello, è reduce da una stagione molto positiva, conclusa al quarto posto e culminata con la partecipazione ai playoff. Un risultato che rappresenta una solida base da cui ripartire. La società ha proseguito il lavoro di rinnovamento della rosa, inserendo cinque giovani calciatori classe 2006 e 2007. Una scelta che conferma la filosofia del club, da sempre orientata alla valorizzazione dei ragazzi del territorio e, in particolare, dei giovani residenti in Valmarecchia.

Organigramma societario

Presidente: Fabio Rossi

Direttore Sportivo: Gianluigi Giovagnoli

Direttore Tecnico: Andrea Bilancioni

Staff Dirigenziale: Matteo Sebastiani, Lorenzo Semprini, Simone Giacobbi, Mirco Bartolini.

Staff tecnico

Allenatore: Denis Guerra

Vice Allenatore: Giovanni Baschetti

Preparatore dei Portieri: Francesco Ronci.

La rosa 2026-2027

Portieri: Davide Simonetti, Francesco Boldrini.

Difensori: Lorenzo Antonini, Enea Arapi, Surgen Arapi, Riccardo Cima, Andrea Crociani, Andrea Gentili, Manuel Giacomuni, Danilo Giovanetti, Filippo Ricci.

Centrocampisti: Francesco Antonini, Assane Diop, Luca Evangelisti, Michele Gregori, Matteo Poggioli, Matteo Pavani, Andrea Simoncini.

Attaccanti: Oussama Nen Bouchaib, Kevin Ciccioni, Alessandro Righi, Enea Sartini, Enea Semperlotti, Riccardo Ugolini.

La preparazione precampionato prenderà il via il 17 agosto, mentre la dirigenza continua a monitorare il mercato per valutare eventuali nuovi innesti in grado di completare l'organico.

Sabato 2 agosto il Memorial "Gli Amici di Ale"

Prima dell'inizio della preparazione, il Real Montefeltro vivrà un momento di sport, amicizia e condivisione con la seconda edizione del Memorial "Gli Amici di Ale". L'appuntamento è fissato per sabato 2 agosto, dalle 18.30, allo stadio comunale "Giorgio Torri" di Talamello. Il torneo triangolare vedrà in campo Real Montefeltro, Gli Amici di Ale e Gli Amici di Filippo. Durante la manifestazione saranno attivi bar ristoro e stand gastronomici, con la possibilità di cenare presso l'impianto sportivo. La società invita tifosi, famiglie e appassionati a partecipare a una serata all'insegna dello sport e del ricordo, che rappresenterà anche il primo appuntamento pubblico della nuova stagione.