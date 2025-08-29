Record di adesioni alla Strapazeda: attesi a Gatteo i big del podismo italiano

Domenica 31 agosto la 10 km Fidal di Sant'Angelo

Ha superato la fatidica soglia dei 500 iscritti, la prossima edizione della Strapazeda, la sfida di 10 km che si svolgerà domenica 31 agosto a Sant’Angelo di Gatteo. Una prova di livello assoluto, inserita nel calendario nazionale Fidal, per la quale di ora in ora si stanno susseguendo adesioni importanti tanto da farne una delle gare podistiche di più alta qualità di tutto il panorama italiano dell’ultima domenica di agosto.

Ci sarà innanzitutto il marocchino Rachid Berhamdane vincitore dell’edizione dello scorso anno, ma contro di lui troverà tanti rivali, innanzitutto altri atleti che sono entrati nell’albo d’oro della Strapazeda come Nicholas De Nicolò vincitore nel 2018 e Lorenzo Bugli primo nel 2022, poi il suo runner up dello scorso anno Enrico Bartolotti, inoltre Luciano Tarallo campione italiano allievi nel 2023 con un personale di 30’32”.

Non è certamente da meno la prova femminile con Martina Facciani prima nel 2022 e ’24, la sua gemella Valentina, la pluricampionessa italiana di maratona e ultra Federica Moroni, Daniela Valgimigli, Giorgia Bonci sul podio lo scorso anno davanti a Chiara Camporesi e Silvia Laghi, in gara anche quest’anno.

Per tutti l’appuntamento alle ore 9:00, quando da campo sportivo di fronte alla Chiesa di Via Dossetti partirà la prova agonistica, subito dopo le non competitive di 10 e 3 km. La quota d’iscrizione è di 20 euro per chi vorrà provvedere sul luogo, ma attenzione perché il limite massimo è molto vicino. Il ritiro di numeri e pacchi gara potrà essere effettuato domenica dalle ore 8:00. La gara avrà numerose valenze, a cominciare dal fatto che assegnerà i titoli regionali assoluti e master di specialità. Inoltre la gara, facente parte dei circuiti Corri in Romagna e 10Mila di Romagna andrà anche a comporre la classifica combinata con l’altro evento dell’Atletica Sidermec Vitali, la Barroccia del 18 settembre sui 5 km.