Recuperato cadavere in canale: quarto morto nei fiumi lombardi nel weekend di Ferragosto

Il 24enne ha perso la vita nel Mantovano mentre faceva il bagno: inutili due giorni di ricerche

È stato recuperato questa mattina il corpo senza vita del giovane che da Ferragosto risultava disperso nelle acque del bacino idrovoro in località Mondine, a Moglia, nel Mantovano. Si tratta di Laurentiu Gorea, 24 anni, di origini romene e residente a Modena, impiegato come autotrasportatore.

Il ragazzo, arrivato sul posto con alcuni amici per trascorrere la giornata festiva tra pesca e relax, si era tuffato nel canale dopo pranzo. Riportato a riva una prima volta, aveva deciso di lanciarsi nuovamente in acqua, senza più riemergere.

Per due giorni Vigili del Fuoco e sommozzatori hanno battuto le acque, con il supporto di elicotteri dei Carabinieri e degli stessi pompieri. Le ricerche, rese difficili dalla conformazione del bacino, si sono concluse stamattina, attorno alle 6.30, quando il corpo del giovane è riaffiorato spontaneamente ed è stato recuperato.

Sul posto è stata effettuata l’ispezione medico-legale, che ha escluso segni di violenza. Dopo il nulla osta del Pubblico ministero, la salma è stata affidata ai familiari, giunti sul luogo della tragedia.

Quella di Gorea è la quarta vittima registrata nei corsi d’acqua lombardi durante il weekend di Ferragosto.