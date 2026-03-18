Referendum giustizia 22 e 23 marzo, il voto a Rimini: la guida

Servizio di trasporto gratuito per persone con difficoltà motorie e voto assistito

Come e dove votare

Prima di recarsi al seggio, è fondamentale assicurarsi di avere con sé la tessera elettorale valida. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi disponibili, è possibile richiederne una nuova presso l'Ufficio Elettorale, situato in Via Marzabotto 25. Gli orari di apertura sono i seguenti:

Fino a giovedì 19 marzo: 08:00–12:00 e 14:30–17:00

Venerdì 20 e sabato 21 marzo: 08:00–18:00 (orario continuato)

Domenica 22 marzo: 07:00–23:00 (orario continuato)

Lunedì 23 marzo: 07:00–15:00 (orario continuato)

Per facilitare chi si trova lontano dagli uffici centrali, nella giornata di domenica 22 marzo sarà possibile ottenere un duplicato anche presso le delegazioni anagrafiche nei seguenti luoghi:

Centro Storico (Piazza Cavour, 30)

Miramare (P.zza Decio Raggi, 1)

Viserba (Via Mazzini, 22)

Villaggio Primo Maggio (Via Bidente, 1P)

Corpolò (Piazza dei Bizzocchi, 4)

Tutte le delegazioni saranno aperte dalle 08:00 alle 20:00 con orario continuato.

Servizio di trasporto gratuito per persone con difficoltà motorie

L'Amministrazione comunale ha organizzato un servizio di trasporto gratuito per garantire la partecipazione al voto a chi ha difficoltà motorie. Nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 9:00 alle 17:00, un pulmino attrezzato, gestito dalla Cooperativa "La Romagnola", accompagnerà gli elettori dal proprio domicilio fino al seggio e viceversa. È richiesta la prenotazione, che può essere effettuata chiamando il numero 348 857 2641 nella giornata di sabato 21 marzo, dalle 8:30 alle 12:30.

Voto assistito

Gli elettori con gravi patologie che non possono esercitare il voto autonomamente hanno diritto a farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia. È necessario presentare al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall'AUSL. Questi certificati sono disponibili presso il Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL, in via Coriano 38 (Colosseo) — ambulatori certificazioni — dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 10:30, senza necessità di prenotazione.

Inoltre, nella giornata di votazione di domenica 22 marzo, sarà attivo un punto straordinario per il rilascio di certificati presso l’Ospedale Infermi, Via Settembrini 2, scala C, 6° piano, dalle ore 11:30 alle ore 13:00.