Referendum giustizia: il No vince a Rimini, Misano e Cattolica. Riccione e Bellaria prevale il sì

Ecco come hanno votato i cittadini di Rimini, Riccione, Bellaria Igea Marina, Cattolica e Misano Adriatico

Ieri e oggi (22-23 marzo) i cittadini della Provincia di Rimini sono stati chiamati alle urne per il referendum sulla giustizia.

Nel Comune di Rimini prevale il No con una percentuale significativa (54,17%). Stesso esito del quesito referendario a Cattolica e Misano, mentre a Bellaria Igea Marina e Riccione è il Sì a prevalere.

Di seguito i risultati per i comuni costieri.

BELLARIA IGEA MARINA: Sì 52,56% (4998 voti), No 47,44% (4512 voti)

CATTOLICA Sì 44,27% (voti 3703), No 55,73% (voti 4661)

MISANO ADRIATICO: Sì 48,69% (3321 voti), No 51,31% (3500 voti)

RICCIONE 51,67% (voti 8916), No 48,33% (voti 8339)

RIMINI Sì 45,83% (33.212 voti), No 54,17% (39.262 voti)