Referendum giustizia: in Alta Valmarecchia trionfo del Sì, ma a Novafeltria vince il No
Ecco come hanno votato i cittadini di Novafeltria, Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello
Ieri e oggi (22-23 marzo) i cittadini dell'Alta Valmarecchia sono andati alle urne per il referendum sulla giustizia.
Nel territorio degli 8 comuni, è il Sì a prevalere in tutti i Comuni, tranne Novafeltria. In termini percentuali, spiccano le affermazioni del Sì a Sant'Agata Feltria, Montecopiolo e Casteldelci. A Novafeltria il No vince per 80 voti.
Di seguito i risultati
CASTELDELCI: Sì 58,70% (108 voti), No 41,30% (76 voti)
MAIOLO: Sì 51,06% (216 voti), No 48,94% (207 voti)
MONTECOPIOLO: Sì 57,90% (voti 315), No 42,10% (voti 229)
NOVAFELTRIA: Sì 48,86% (1713 voti), No 51,14% (1793 voti)
PENNABILLI: Sì 52,14% (694 voti), No 47,86% (637 voti)
SAN LEO: Sì 50,90% (650 voti), No 49,10% (627 voti)
SANT'AGATA FELTRIA: Sì 53,59% (537 voti), No 46,41% (465 voti)
TALAMELLO: Sì 52,06% (290 voti), No 47,94% (267 voti)