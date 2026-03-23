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Referendum giustizia: in Alta Valmarecchia trionfo del Sì, ma a Novafeltria vince il No

Ecco come hanno votato i cittadini di Novafeltria, Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello

A cura di Riccardo Giannini Redazione
23 marzo 2026 16:47
Referendum giustizia: in Alta Valmarecchia trionfo del Sì, ma a Novafeltria vince il No -
Valmarecchia
Attualità
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Ieri e oggi (22-23 marzo) i cittadini dell'Alta Valmarecchia sono andati alle urne per il referendum sulla giustizia.

Nel territorio degli 8 comuni, è il Sì a prevalere in tutti i Comuni, tranne Novafeltria. In termini percentuali, spiccano le affermazioni del Sì a Sant'Agata Feltria, Montecopiolo e Casteldelci. A Novafeltria il No vince per 80 voti.

Di seguito i risultati

CASTELDELCI: Sì 58,70% (108 voti), No 41,30% (76 voti)

MAIOLO: Sì 51,06% (216 voti), No 48,94% (207 voti)

MONTECOPIOLO: Sì 57,90% (voti 315), No 42,10% (voti 229)

NOVAFELTRIA: Sì 48,86% (1713 voti), No 51,14% (1793 voti)

PENNABILLI: Sì 52,14% (694 voti), No 47,86% (637 voti)

SAN LEO: Sì 50,90% (650 voti), No 49,10% (627 voti)

SANT'AGATA FELTRIA: Sì 53,59% (537 voti), No 46,41% (465 voti)

TALAMELLO: Sì 52,06% (290 voti), No 47,94% (267 voti)

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