Referendum sulla giustizia: a Santarcangelo un incontro per fare chiarezza sulla riforma Nordio

Ne parlano un magistrato e un penalista. Appuntamento in biblioteca Baldini venerdì 23 gennaio alle 20:30

“La riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario. Giustizia migliorata o cittadini meno uguali?” è il titolo di un incontro organizzato dall’associazione culturale 24 Apostoli – Ettore Bontempi per venerdì 23 gennaio alle 20.30 nella biblioteca Baldini di Santarcangelo.

A discutere del tema, anche con il pubblico, saranno due profili di alto spessore: Stefano Celli, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e vice-segretario dell’Associazione Nazionale Magistrati, ed Enrico Amati, Professore di Diritto penale nell’Università di Udine e membro della giunta dell’Unione delle Camere Penali.

La serata ha l’obiettivo di mettere sul tavolo le ragioni del sì e del no alla riforma proposta dal governo Meloni, cercando di chiarire le idee ai cittadini chiamati a votarla con il referendum confermativo previsto per il 22 e 23 marzo, fatto salvo il ricorso del Comitato per il no, che ha richiesto un nuovo referendum ricorrendo al Tar del Lazio, la cui sentenza è attesa per il 27 gennaio.

L’incontro è a ingresso libero.