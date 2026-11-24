Regali di Natale per padel, tennis e beach tennis | Misano Adriatico

Idee regalo per chi gioca a padel, tennis e beach tennis: racchette, borse, accessori e incordatura dal negozio Sportlet di Misano Adriatico.

Regali di Natale per chi gioca a padel, tennis e beach tennis: le idee da Misano

Trovare il regalo giusto per chi gioca a padel, tennis o beach tennis non è semplice: chi pratica uno sport di racchetta ha spesso idee precise su peso, forma e materiali, e un regalo sbagliato rischia di restare nell'armadio. Per questo, in vista del Natale, conviene affidarsi a chi questi sport li conosce da vicino. Da aprile 2026 la Riviera ha un nuovo punto di riferimento: Sportlet Store a Misano Adriatico, in Via Nazionale Adriatica 61. Il negozio nasce dall'esperienza di Sportlet, attivo online dal 2013 e specializzato in attrezzatura per padel, tennis e beach tennis, che ha scelto di aprire una sede fisica dove i giocatori possono vedere, toccare e provare i prodotti prima di acquistarli.

Per chi gioca a padel

La racchetta resta il regalo più desiderato, ma anche quello che richiede più attenzione: forma rotonda, a goccia o a diamante, peso e bilanciamento cambiano molto la sensazione in campo. Chi vuole fare un regalo sicuro può orientarsi tra le racchette da padel dei marchi più conosciuti, da Bullpadel a Nox, da Adidas a Babolat e Head, scegliendo in base al livello di chi la riceverà. In alternativa, un borsone porta racchette, un tubo di palline o un paio di scarpe con suola specifica per l'erba sintetica sono regali utili che ogni giocatore apprezza.

Per chi gioca a tennis

Per i tennisti le idee non mancano: una nuova racchetta, una borsa capiente per l'attrezzatura, palline, overgrip e accessori. Un regalo spesso sottovalutato è l'incordatura: le corde perdono tensione con il tempo, e una racchetta incordata da poco cambia davvero il modo di giocare. Nel negozio di Misano è disponibile il servizio di incordatura, con la possibilità di scegliere il tipo di corda e la tensione più adatti allo stile di gioco.

Per chi gioca a beach tennis

In Riviera il beach tennis è quasi una tradizione, e il periodo natalizio è il momento giusto per pensare alla prossima stagione. Racchette di marchi come Heroe's, Vision, MBT e Quicksand, palline specifiche, borse e calzari per la sabbia sono regali che verranno usati appena tornerà il bel tempo.

Provare prima di scegliere

Il vantaggio principale di un negozio specializzato è la possibilità di toccare con mano. Da Sportlet a Misano è possibile provare le racchette prima dell'acquisto, così da capire quale modello si adatta meglio al proprio gioco, e ricevere un consiglio su misura da chi segue questi sport ogni giorno. Un aiuto prezioso soprattutto per chi deve fare un regalo e non è un esperto. Per chi preferisce comprare da casa, tutto il catalogo resta disponibile anche online, con la possibilità di ritirare o farsi consigliare direttamente in negozio. Che si tratti di un principiante o di un giocatore esperto, il regalo giusto per chi ama gli sport di racchetta passa da una scelta consapevole: e quest'anno, per chi vive in Riviera, è a portata di mano.



