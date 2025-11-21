Regali natalizi con il cuore. Dai libri al vintage: riapre in centro a Rimini "Casa Natale"

Sabato 29 novembre l'inaugurazione

Riapre le porte Casa Natale, lo spazio di solidarietà situato al numero 11 di Corso Giovanni XXIII a Rimini. L’inaugurazione è in programma per sabato 29 novembre, alle ore 15, alla presenza del vescovo Nicolò Anselmi.

Casa Natale non è solo un luogo di incontro e informazione, ma anche un’opportunità per sostenere i missionari della Diocesi di Rimini attraverso l’acquisto di regali solidali. Tra le proposte, libri, quadri, giocattoli, bigiotteria, oggettistica e abbigliamento vintage, raccolti dai volontari del Campo Lavoro Missionario, disponibili con un’offerta minima consigliata.

Accogliendo i visitatori, le volontarie e i volontari racconteranno oltre 40 anni di iniziative solidali, promuovendo valori come l’economia solidale, il riutilizzo delle risorse e nuovi stili di vita.

Casa Natale sarà aperta tutti i giorni dal 29 novembre al 6 gennaio, con orario 9.30-12.30 e 15.30-19.30, fatta eccezione per il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2026. L'organizzazione manda un ringraziamento speciale alle famiglie Venturi e Pezzoli per la disponibilità.